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«Зашатались зубы, потекла кровь»: кто в Латвии поможет теще, которую поколотил зять 0 891

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
«Зашатались зубы, потекла кровь»: кто в Латвии поможет теще, которую поколотил зять

«Около месяца назад гражданский муж моей дочки в состоянии алкогольного опьянения нанес мне несколько ударов по голове, из-за чего из носа и из десны потекла кровь и зашатались два передних зуба.

Свидетелем всего этого была дочка, но она меня очень просила не обращаться в полицию, потому что у него уже были нарушения, она боялась, что его посадят. Он тоже, когда протрезвел, попросил прощения и сказал, что больше руку на меня не поднимет. Я согласилась (ради дочки), просто пошла к стоматологу, сделала снимок, сказала, что ударилась. Нос прошел сам.

Но недавно он опять напился, руки не распускал, но ругался нецензурно и угрожал. Дочку толкнул, к счастью, она просто на диван упала, не ударилась. В общем, все снова пошло по кругу.

Мой вопрос: могу ли я сейчас написать заявление в полицию по поводу того случая, когда он нанес мне повреждения лица, чтобы его призвали к ответственности и посадили, или, раз я не обратилась сразу, теперь уже поздно? Тот случай его явно ничему не научил, в пьяном виде он агрессивен, и я боюсь, что в какой-то раз разбитым носом и зубами дело не ограничится, прибьет дочь или меня, чего доброго. Как лучше поступить? Читательница bb.lv»

Лариса Саукане, Dr.iur., присяжный адвокат, доцент:

– Первое и главное, что необходимо осознавать людям, ставшим жертвами семейного насилия: безнаказанность не заставит абьюзера прекратить насилие. Напротив, ощутив свою безнаказанность, он может еще больше укрепиться в уверенности, что ему все можно – и вести себя соответственно. Поэтому в подобных случаях обратиться в правоохранительные органы необходимо.

Конечно, обращаться в правоохранительные органы лучше сразу после происшествия, однако пострадавшее лицо может сделать это и какое-то время спустя, тем более если имело место обращение за медицинской помощью и факт телесных повреждений был зафиксирован.

У каждого нарушения закона имеется срок давности – в зависимости от того, административное ли это нарушение, или лицо подлежит уголовной ответственности. В данном случае по содержащемуся в вопросе описанию телесных повреждений трудно в точности определить, по какой статье уголовного закона квалифицируются эти действия и наступит ли уголовная ответственность вообще. Это зависит от тяжести нанесенных телесных повреждений. Однако даже если телесные повреждения относятся к малозначительным, виновное лицо можно призвать к административной ответственности.

Необходимо отметить, что далеко не всегда в случае насилия необходима самая жесткая мера наказания. Возможно, достаточно принять превентивные меры, такие, например, как обращение в правоохранительные структуры, которые примут соответствующее решение. Что, в свою очередь, в дальнейшем позволит удержать абьюзера от физического насилия в отношении окружающих.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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