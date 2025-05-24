Бедные спят плохо, самозанятые — долго: известны результаты опроса о сне

62% жителей Латвии спят рекомендованное количество часов в сутки — семь или восемь, показал опрос исследовательской компании Kantar, сообщает ЛЕТА.

Опрос проводился с целью выяснить, сколько примерно часов в сутки спят жители Латвии и как они оценивают свою гигиену сна.

Данные опроса свидетельствуют, что примерно треть — 31% — спят меньше рекомендованного времени. В частности, 3% респондентов сообщили, что спят менее пяти часов, 5% — ровно пять часов, а 23% — шесть часов в сутки.

Среди 62% опрошенных, которые спят рекомендуемое количество часов, 35% проводят во сне семь часов, а 27% — восемь. Ещё 5% респондентов спят больше восьми часов в сутки.

Выяснилось, что самозанятые и жители Латгале чаще спят по восемь часов в сутки, жители сельской местности чаще — по пять часов, а молодёжь — менее пяти.

В целом жители Латвии признали, что довольны своей гигиеной сна.

В ходе опроса респондентам также было предложено оценить свою гигиену сна по десятибалльной шкале, где 1 означал полную неудовлетворённость, а 10 — полное удовлетворение.

Средний балл по стране составил 6,5, что свидетельствует о в целом положительном восприятии гигиены сна. Примерно 17% оценили свою гигиену сна от одного до четырёх баллов, 25% поставили себе среднюю оценку (пять-шесть баллов), а 55% — высокую (семь-десять баллов).

Женщины чаще ставили себе девять баллов, а люди в возрасте от 25 до 34 лет — восемь. В то же время жители с личными доходами до 500 евро чаще оценивали свою гигиену сна на два балла, а жители Латгале — чаще вообще не могли дать никакой оценки.

Также установлено, что люди, спящие по 7–8 часов в сутки, значительно более удовлетворены своей гигиеной сна. В то же время те, кто спит менее шести часов, оценивают свою гигиену сна низко — до четырёх баллов, указывая на неудовлетворённость.

Опрос Kantar был проведён в сотрудничестве с утренним информационным шоу 900 секунд на телеканале TV3 с 25 по 27 марта этого года. В опросе, проведённом онлайн, приняли участие 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет. Выборка составлена на основе случайного отбора с соблюдением рекомендаций по проведению онлайн-опросов.