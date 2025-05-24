Смерть эстонского бегуна на марафоне в Риге: у неотложки своя версия

Бригада Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) прибыла к эстонскому юноше, который потерял сознание на Рижском марафоне и позже скончался в больнице, через девять минут, сообщили агентству ЛЕТА в СНМП.

СНМП указывает, что 18 мая в 8:57 диспетчеры центра экстренных вызовов одновременно получили несколько звонков с трассы марафона. В это время поступил звонок от Государственной полиции о том, что на улице Клуса упал участник марафона №4310, начались судороги, и находившиеся рядом люди начали оказывать первую помощь.

В 8:58 вызов с пометкой «судороги» был передан 117-й бригаде, которая уже через чуть более минуты выехала к месту происшествия.

В 9:02 поступил повторный звонок, что пострадавший не дышит, а окружающие продолжают проводить реанимационные мероприятия. С пометкой «без сознания, не дышит, причина неизвестна» к месту происшествия немедленно была направлена специализированная врачебная бригада, привлекаемая в критических случаях.

Пока дополнительная бригада была в пути, диспетчеры давали чёткие инструкции по оказанию первой помощи людям, находившимся рядом с пострадавшим.

В 9:07 117-я бригада СНМП добралась до пациента и взяла на себя реанимационные мероприятия, продолжая их по установленному алгоритму. Через минуту к пострадавшему прибыла и специализированная врачебная бригада.

СНМП сообщает, что в 9:42 началась транспортировка пациента в медицинское учреждение под строгим наблюдением врача-специалиста, а в 9:52 пациент с остановкой сердца и успешной реанимацией был доставлен в больницу. Учреждение приняло пациента в 10:00.

При этом СНМП напоминает, что в её компетенцию входит оказание экстренной помощи на догоспитальном этапе, после чего пациенты передаются в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

Во время Рижского марафона на трассе дежурили девять бригад СНМП, в четырёх из которых обязанности руководителя исполнял врач, в том числе реаниматолог. В соответствии с ходом соревнований и заранее разработанным планом, несколько бригад были перемещены на другие участки дежурства, обеспечивая присутствие медиков в 11 точках.

Всего во время соревнования в больницы были доставлены восемь участников. Все бригады на трассе были оснащены необходимым оборудованием для проведения реанимации. Для непрерывного медицинского присутствия на трассе к транспортировке пациентов привлекались дополнительные бригады, что позволило сохранить оптимальное распределение ресурсов на протяжении всего марафона.

В финишной зоне была усилена медицинская поддержка — там находилась палатка интенсивной терапии. В зависимости от ожидаемой нагрузки, в ней дежурил врач-реаниматолог и от трёх до пяти врачебных ассистентов. Дополнительно первую помощь в финишной зоне оказывал дипломированный врач со специализированной командой.

Ранее сообщалось, что 25-летний молодой человек из Эстонии скончался в воскресенье, 18 мая, потеряв сознание во время Рижского марафона.

Свидетели происшествия, в том числе медик Киан Аскари и другие бегуны, оказали первую помощь пострадавшему до прибытия медиков, которое, по их оценке, произошло примерно через 15 минут.

Одна из очевидиц, Илзе, в интервью TV3 выразила удивление действиями полицейских во время кризисной ситуации. «Когда вдалеке раздались сирены СНМП, полицейские приказали иностранцам отойти, чтобы медики могли взять на себя спасательные действия. И иностранцы, и диспетчер по телефону в один голос сказали — ни в коем случае нельзя прерывать массаж сердца. Его нужно продолжать в заданном ритме, пока медики не возьмут всё под контроль», — рассказала Илзе.

Она также выразила недоумение, почему, несмотря на то, что в городе проходил марафон и автомобильное движение было перекрыто, СНМП потребовалось, по её оценке, около десяти минут, чтобы добраться до упавшего бегуна. По её словам, место происшествия — улица Клуса — находится совсем рядом с базой СНМП на улице Дунтес.

О трагическом случае сообщили и другие очевидцы в социальных сетях, призывая обратить внимание на доступность медицинской помощи на мероприятиях такого масштаба. Смерть 25-летнего Роланда подтвердил также его бывший футбольный клуб «Elva» в Эстонии.

Ранее представитель по коммуникации и маркетингу Рижского марафона Ребека Озолниеце сообщила агентству ЛЕТА, что в этом году забег прошёл без серьёзных инцидентов, и по сравнению с другими годами, когда на марафонской неделе стояла жара, количество госпитализаций было значительно меньше.

В целом организаторы отмечают, что в последние годы участники стали гораздо ответственнее в процессе подготовки: они посещают совместные тренировки и прислушиваются к советам тренеров, что позволяет им прибывать на старт гораздо лучше подготовленными.

Как уже сообщалось, на участие в различных дистанциях Рижского марафона в этом году зарегистрировались 40 122 человека, сообщили организаторы.

В этом году марафон также привлёк рекордное число иностранных участников — 6017 бегунов из 109 стран мира.