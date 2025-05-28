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«Это нормально?» В Коргене мужчина столкнулся с двумя медведями 0 694

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
ФОТО: TikTok

В социальных сетях появилось видео, снятое недалеко от Коргене (Салацгривская волость), на котором мужчина запечатлел захватывающую дух сцену — двух медведей на опушке леса, совсем близко к дороге, пишет LA.LV.

Видео начинается с поспешной посадки в автомобиль, за которой следует короткая поездка. Затем мужчина поворачивает камеру в сторону леса.

«Кто может поверить, что это нормально, что это — реальность? Смотри! Видишь? Двое», — с недоверием в голосе говорит мужчина, снимая свободно передвигающихся по опушке леса медведей, которые, по-видимому, не обеспокоены присутствием человека.

@otomar.otomar

Precizēšu.Video tika uzņemts netālu no Korģenes.Filmēja cits cilvēks.

♬ original sound - Detecting North Livonia

Напряжённость усиливают слышимые в машине скулящие звуки собаки — животное, очевидно, чувствует близость медведей и взволновано. Мужчина его успокаивает: «Тихо, пёс, тихо!»

Медведи находятся всего в 20 метрах, и один из них даже встаёт на задние лапы — возможно, чтобы лучше рассмотреть окрестности.

«Красота, правда?» — говорит мужчина, с облегчением добавляя: «Хорошо, что я не на велосипеде… Хорошо, что собака не на улице — успел забрать».

Медведи в Латвии по-прежнему считаются редким явлением, однако их численность в последние годы растёт, особенно в восточных и северных районах страны. Специалисты призывают людей не приближаться к ним, не кормить диких животных и сообщать о таких наблюдениях Управлению охраны природы.

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