«Депутат сельсовета»: народный избранник явился на заседание думы с провокацией на груди

Вновь избранный депутат думы края Кекава Андис Адатс от политической партии «Латвия на первом месте» (LPV) на своём первом заседании думы появился с значком, на котором было написано «Депутат сельсовета» ( "Ciema padomes deputāts"). Он использует символику Латвийской Советской Социалистической Республики (ЛССР).

В социальных сетях пользователи раскритиковали этот поступок, отмечая, что появление на публичном мероприятии с оккупационной символикой без согласования запрещено, и выразили надежду, что службы безопасности обратят внимание на этот случай. Фотография депутата с этим значком первоначально была опубликована на официальном сайте края Кекава, однако позже её заменили на другое изображение, с которого значок был вырезан, чтобы его больше не было видно.

Кроме значка ЛССР, на пиджаке депутата были приколоты и другие значки, свидетельствующие о широком наборе символики. Рассматривая фотографию, на которой к пиджаку приколота целая серия значков, трудно не вспомнить любовь высшего руководства советской номенклатуры к различным орденам.

Jaunievēlētais Ķekavas novada domes deputāts Andis Adats no LPV uz pirmo sēdi ieradies ar LPSR nozīmīti. Noprotu, publiskā pasākumā ierasties ar okupantu simboliku bez saskaņošanas ir aizliegts. Ceru, ka drošības iestādēm būs ko teikt. pic.twitter.com/0ya3rLt3zF — Dāvis Viļums (@DavisVilums) June 26, 2025

В то же время нужно отметить, что значок ЛССР — это символ, относящийся ко временам советской оккупации Латвии с 1940 по 1991 год, когда страна входила в состав Советского Союза. В латвийском обществе такая символика воспринимается как напоминание об оккупации и часто подвергается резкой критике, поскольку ассоциируется с репрессиями и утраченной независимостью. В настоящее время в Латвии действуют законы «О собраниях, шествиях и пикетах», а также «Закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий», которые запрещают использование символики СССР и нацистской Германии.

Андис Адатс, родившийся в 1961 году, — один из двух политиков от списка «Латвия на первом месте», избранных в думу Кекавского края. Адатс получил 1035 голосов: 199 — «за» и 105 — «против».