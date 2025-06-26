Baltijas balss logotype

«Депутат сельсовета»: народный избранник явился на заседание думы с провокацией на груди 2 1902

Дата публикации: 26.06.2025
«Депутат сельсовета»: народный избранник явился на заседание думы с провокацией на груди

Вновь избранный депутат думы края Кекава Андис Адатс от политической партии «Латвия на первом месте» (LPV) на своём первом заседании думы появился с значком, на котором было написано «Депутат сельсовета» ( "Ciema padomes deputāts"). Он использует символику Латвийской Советской Социалистической Республики (ЛССР).

В социальных сетях пользователи раскритиковали этот поступок, отмечая, что появление на публичном мероприятии с оккупационной символикой без согласования запрещено, и выразили надежду, что службы безопасности обратят внимание на этот случай. Фотография депутата с этим значком первоначально была опубликована на официальном сайте края Кекава, однако позже её заменили на другое изображение, с которого значок был вырезан, чтобы его больше не было видно.

Кроме значка ЛССР, на пиджаке депутата были приколоты и другие значки, свидетельствующие о широком наборе символики. Рассматривая фотографию, на которой к пиджаку приколота целая серия значков, трудно не вспомнить любовь высшего руководства советской номенклатуры к различным орденам.

В то же время нужно отметить, что значок ЛССР — это символ, относящийся ко временам советской оккупации Латвии с 1940 по 1991 год, когда страна входила в состав Советского Союза. В латвийском обществе такая символика воспринимается как напоминание об оккупации и часто подвергается резкой критике, поскольку ассоциируется с репрессиями и утраченной независимостью. В настоящее время в Латвии действуют законы «О собраниях, шествиях и пикетах», а также «Закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий», которые запрещают использование символики СССР и нацистской Германии.

Андис Адатс, родившийся в 1961 году, — один из двух политиков от списка «Латвия на первом месте», избранных в думу Кекавского края. Адатс получил 1035 голосов: 199 — «за» и 105 — «против».

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    26-го июня

    Молодец!

    23
    3
  • A
    Aleks
    26-го июня

    Рептилоидам советские времена как кость в горле,ведь они не достигли даже толики тех высот,что занимала Латвия в те времена,став за 3о лет только пятой точкой Европы и превратившись в захолустье,но зато достигли высот в личном обогащении,коих не знали даже в те времена партийные деятели. Да они за ,,дойную корову,,-Латвию любого развечнчают.Со всех продажных сайтов будет литься дерьмо,,,спецназ R,,за шек...евро будет поливать людей грязью,считая себя выше других,(иранские ракеты все ж показали,что богоизбранность-дутая тема) и т. д. И т.п. Самые большие латвийские флаги висят у самых ,,ярых патриотов,,страны на домах за несколько миллионов евро,какой джип ,,патриота,,за 100 тыс евро не украшен латвийским флагом? Патриотизм этих псевдопатриотов измеряется количеством денег перепавшим им из бюджета Латвии,а так они дети другой страны как ,впрочем,не только здесь. Одна высокопоставленная американская чиновница оговорились,назвав главной для себя другую страну и считает это в порядке вещей ..Куда катится этот мир?!👽И это не риторический вопрос.В преисподнюю,куда ему и дорога

    62
    4

