С ВИЧ – ни одного, гепатит С – у каждого десятого: рижан проверили на опасные заболевания

Из 151 человека, проверявшихся на гепатит C, антитела anti-HCV были обнаружены у 15 человек (то есть у каждого десятого); специалисты проинформировали этих людей о дальнейших действиях и пригласили записаться на амбулаторную консультацию к гепатологу или инфекционисту для более глубокого анализа результатов обследования, обсуждения возможных путей заражения и начала лечения.

В свою очередь, из 163 человек, прошедших проверку на ВИЧ, вируса не было обнаружено ни у кого.

Проверка производилась бесплатно в рамках Европейской недели тестирования, и участие в них мог принять каждый желающий. Впрочем, хотя акция по тестированию в Восточной больнице завершилась, пройти проверку на гепатит C или сдать тест на ВИЧ можно будет и в дальнейшем – обратившись к своему семейному врачу, сдав кровь как донор, анонимно и бесплатно в пунктах профилактики ВИЧ по всей Латвии.

Или, если за плату, в любой лаборатории.

В случае обнаружения ВИЧ специалисты советуют не впадать в панику: сегодня в Латвии пациентам доступна финансируемая государством терапия. Если начать её вовремя и тщательно соблюдать рекомендации врача, уровень вируса в организме снижается, а качество жизни пациента, соответственно, улучшится. Это также предотвращает заражение других людей.

Эффективное лечение за счет государства доступно и в случае гепатита C; после прохождения терапии в 95% случаев пациент полностью излечивается от вируса.

Медики также предупреждают, что с ВИЧ и гепатитом C может столкнуться любой человек, независимо от возраста, пола или образа жизни. Поэтому для эффективного контроля вируса так важны своевременная диагностика и лечение.