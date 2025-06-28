Baltijas balss logotype

С ВИЧ – ни одного, гепатит С – у каждого десятого: рижан проверили на опасные заболевания 2 1190

Наша Латвия
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
С ВИЧ – ни одного, гепатит С – у каждого десятого: рижан проверили на опасные заболевания
ФОТО: depositphotos

В общей сложности специалисты Рижской Восточной клинической университетской больницы произвели 314 тестов.

Из 151 человека, проверявшихся на гепатит C, антитела anti-HCV были обнаружены у 15 человек (то есть у каждого десятого); специалисты проинформировали этих людей о дальнейших действиях и пригласили записаться на амбулаторную консультацию к гепатологу или инфекционисту для более глубокого анализа результатов обследования, обсуждения возможных путей заражения и начала лечения.

В свою очередь, из 163 человек, прошедших проверку на ВИЧ, вируса не было обнаружено ни у кого.

Проверка производилась бесплатно в рамках Европейской недели тестирования, и участие в них мог принять каждый желающий. Впрочем, хотя акция по тестированию в Восточной больнице завершилась, пройти проверку на гепатит C или сдать тест на ВИЧ можно будет и в дальнейшем – обратившись к своему семейному врачу, сдав кровь как донор, анонимно и бесплатно в пунктах профилактики ВИЧ по всей Латвии.

Или, если за плату, в любой лаборатории.

В случае обнаружения ВИЧ специалисты советуют не впадать в панику: сегодня в Латвии пациентам доступна финансируемая государством терапия. Если начать её вовремя и тщательно соблюдать рекомендации врача, уровень вируса в организме снижается, а качество жизни пациента, соответственно, улучшится. Это также предотвращает заражение других людей.

Эффективное лечение за счет государства доступно и в случае гепатита C; после прохождения терапии в 95% случаев пациент полностью излечивается от вируса.

Медики также предупреждают, что с ВИЧ и гепатитом C может столкнуться любой человек, независимо от возраста, пола или образа жизни. Поэтому для эффективного контроля вируса так важны своевременная диагностика и лечение.

Читайте нас также:
#медицина #вирусы
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • К
    Кайзер
    29-го июня

    С мээстной медициной следует быть крайне осторожным ! Особенно, когда что-то происходит нахаляву ! Зачастую случаются забавные многоходовочки. Бесплатно найдут, за деньги будут лечить, а потом выяснится, что это всё был довольно тупой развод. Давно замечено, кто правильно питается, не курит и не бухает и обходит латышских врачей за километр - тот существенно дольше и богаче живёт. Всем бобра !

    11
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    Кайзер
    29-го июня

    По возможности обходить латышских врачей - да. Я ходил и к платным, и по квоте - единицы разбираются в том, как они лечат и ставят диагнозы. По своему опыту могу сказать, что процентов 80% в принципе не разбираются в своей сфере.

    А вот насчёт "правильного питания, не курит, не бухает" - это Вы, батенька, не в курсе. Не обобщайте. Старая мантра. Знаю множество иных случаев. Как в одну, так и в другую сторону.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 790
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 989
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 411
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня
Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня 579

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 8
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 15
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 19
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 29
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 56
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 52
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 8
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 15
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео