«Будет недобор по налогам!» Эксперт озвучил мрачный прогноз

Хотя собираемость налогов в первом полугодии улучшилась, оснований для оптимизма нет. Так во всяком случае утверждает экономист и статистик Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.

"Прошло первое полугодие, и продолжаются дискуссии об исполнении бюджета. Министерство финансов и подчиненные ему, как обычно, утверждают, что налоги исполняются хорошо. Так было и на заседании бюджетной комиссии Сейма.

Но есть некоторые нюансы, которые частично выявлены и ежемесячным анализом Совета по фискальной дисциплине (ФСБ). План сбора налогов на весь 2025 год составляет €14,6 млрд, а составленный Минфином план предполагает собрать в 1-м полугодии 7 млрд - это с небольшими отступлениями удалось достичь. Но это также означает, что за оставшееся полугодие следовало бы собрать 7,6 млрд (ну уже большую сумму, чем за аналогичный период ранее). Значит - надо во что бы то ни стало собрать! Но есть один большой НО. Темпы сбора налогов падают... Если начало года было бурным (многие в январе пытались заплатить подоходный налог с предприятия и подоходный налог с населения по старой налоговой системе, чтобы оптимизировать свой поток позже), то в июне этот темп сбора уже слабеет.

Напомню, что предусмотренный законом о бюджете ВВП Латвии должен был составить 44,5 млрд евро, при пессимистичном сценарии - 43,5 млрд, однако сейчас Минфин уже оперирует прогнозами, согласно которым ВВП этого года составляет уже всего 42 млрд евро. Итак - величина экономики, с которой взимаются налоги, сейчас фактически меньше, чем мы рассчитывали на момент составления бюджета. В Латвии в последние годы объем собранных налогов составлял около 33% к ВВП. Если ВВП меньше, то и сумма налогов будет меньше, чем ожидалось.

Вывод. В конце года будет недостача налогов, вопрос только в конкретной сумме", - предупредил эксперт в социальной сети facebook.