Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)

Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

15 июля по затянутой ряской поверхности нашего информационного болотца пошли не то что круги – цунами. Ригу с коротким, но запоминающимся визитом посетила американская интернет-знаменитость, стример и рекордсмен YouTube Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. Его приезд стал праздником для тысяч поклонников, но вызвал волну критики в обществе, споры о границах гостеприимства, репутации и политике продвижения страны.

Страсти подогревало то, что он приехал за деньги и был приглашен на самом высоком уровне – Агентством инвестиций и развития при Минэкономики. В аэропорту блогера встречали министр экономики Викторс Валайнис и депутат Рижской думы Майрис Бриедис. Также воспользоваться возможностью пообниматься с темнокожим инфлюенсером поспешил мэр Риги Виестурс Клейнбергс, прихвативший с собой двух сыновей.

Вызывает вопрос – а насколько эффективной была подобная реклама Латвии с точки зрения ее попадания в целевую аудиторию. Дети и подростки вряд ли ринутся в Латвию только потому, что у нас есть ржаной хлеб, и уж точно не станут делать у нас инвестиции в производство.

Но самое обидное – национальная гордость. Самым противоречивым стал визит стримера к памятнику Свободы. На встречу с IShowSpeed пришли тысячи поклонников. Среди встречающих оказался и экс- президент Латвии Раймонд Вейонис. Позже в соцсети он X признал, что «энергию молодёжи сложно удержать в рамках приличия», и извинился за то, что «задуманная с добрыми намерениями акция вышла из-под контроля».

LETA

Как заявила журналист la.lv Криста Дравниеце, внимание к интернет-персоне с «сомнительной репутацией» (в прошлом он был заблокирован на платформах за неподобающее поведение) ставит под сомнение ценности, которые Латвия хочет транслировать миру.

«Мне стыдно. Стыдно за то, как Латвия была представлена миру – как нация, преклоняющаяся перед невежественным, простите, глупым человеком. Неужели мы настолько низко себя ценим! – пишет Дравниеце. – Стыдно за то, как были осквернены символы нашего народа, превращены в посмешище. И особенно стыдно, что за этим стояли люди, стоящие во главе нашей страны».

Латвийское агентство инвестиций и развития заявило, что воспринимает приезд IShowSpeed как возможность для международного позиционирования Латвии, рассматривает как способ представить Латвию как открытую, интересную и современную страну.

В правительстве сообщили о сенсационном решении правительства сперва выкупить в пользу государства у шведской компании акции Tet и LMT, а затем привлечь международного инвестора и отправить часть акций на биржу.

Резче всех высказался политтехнолог Юргис Лиепниекс: «Какие космические идиоты! У Tet и LMT уже есть международный инвестор, но ему сейчас заплатят столько, сколько он просит. Пострадают доходы бюджета. Потом будут искать другого инвестора и еще за это будут платить разным консультантам».

Срок действия постоянного вида на жительство в Латвии истек у 841 человека с гражданством России, которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), сообщило Управление по делам гражданства и миграции (УГМ).

Так как до 30 июня они не подали необходимые документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Соответственно, эти лица обязаны покинуть территорию Латвии до 30 ноября.

Попавший под запрет «Дождь» может вернуться в Латвию. А компенсацию выплатят из бюджета?

Постановление Административного окружного суда о признании противоправным решения Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала «Дождь» (TV Rain) может стать началом его возвращения в страны Балтии, написал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в Telegram.

Он выразил удовлетворение решением суда, отметив, что «спустя два с половиной года справедливость восстановлена». И хотя регулятор уже сообщил, что собирается обжаловать это решение, телеканал надеется, что оно «станет началом нашего возвращения в кабельные сети Латвии и других стран Балтии», отметил Дзядко. Как сообщалось, глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш ранее написал в Твиттере, что совет обжалует решение суда. Но в случае, если представители «Дождя» выиграют суд, то Латвии, скорее всего, придется еще и выплатить компенсацию.

В конце 2022 года НСЭСМИ принял решение об аннулировании лицензии на вещание «Дождя» в связи с угрозами национальной безопасности и общественному порядку. Решение было принято после оценки совокупности нарушений, допущенных телеканалом: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, обозначение российской армии как «нашей армии». Также была проанализирована информация, полученная от Службы государственной безопасности.

На согласование с министерствами и социальными партнерами было передано информационное сообщение Минфина «О предложениях по развитию рынка капитала и государственных обществах капитала и обществах капитала самоуправлений, направляемых для первоначального публичного предложения». В переводе на простой язык это означает возможный выход на биржу крупных государственных и муниципальных предприятий.

Но дело в том, что, наряду с предложением «пустить на биржу» второстепенные предприятия – ну, например, Latvijas autocēļu uzturētajs или столичное муниципальное предприятие Rīgas nāmu parvaldnieks, – в информационном докладе всерьез рассматривалась перспектива начать котировку акций стратегически важных предприятий!

А именно: Latvenergo, Latvijas valsts meži, Latvijas pasts, международный аэропорт «Рига», Latvijas dzelzceļš… Примечательно, что приватизация всех этих предприятий или даже отчуждение части собственности этих предприятий (продажа части акций) сегодня запрещена законом!

Премьер-министр Эвика Силиня сегодня отправилась с рабочим визитом в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в Государственной канцелярии, у Силини были запланированы встречи с высшими должностными лицами Украины и участие в церемонии, посвященной Дню украинской государственности.

День украинской государственности впервые отмечался в 2022 году. Он посвящен крещению Киевской Руси в 988 году, которое считается началом украинской государственности.

Выбор этой даты позволяет украинским политикам говорить, что современная Украина древнее нынешней России.

Эгилс Хелманис, мэр города Огре, который на прошедшей неделе попал под обстрел российской артиллерии в Украине, сообщил TV24, что чувствует себя гораздо лучше и уже начал свой путь в Латвию. Он объясняет, что его здоровье улучшилось, но после пережитого ему необходим отдых.

Однако отдых будет недолгим. Всего через три месяца мэр Огре планирует вернуться в Украину, чтобы продолжить поддержку её защитников.