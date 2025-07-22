Baltijas balss logotype

«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1993

Политика
Дата публикации: 22.07.2025
BB.LV
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
ФОТО: LETA

Латвия не выплатит американскому блогеру IShowSpeed обещанные 30 тысяч евро, если он поедет в Россию. Но подразумевает ли такое заключенный с ним контракт?

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис заявил, что страна не станет выплачивать 30 000 евро популярному американскому блогеру IShowSpeed, если тот действительно отправится с туром в Россию.

В своих видео IShowSpeed упоминал о своих планах посетить Россию. Он также заявил, что хотел бы стать первым стримером, посетившим Северную Корею.

По словам Валайниса, Латвия не поддерживает тех, кто сотрудничает с государством-агрессором. Об этом Валайнис сообщил в соцсети X.

«На данный момент заявленные 30 000 евро за визит IShowSpeed в Латвию еще не выплачены. Если этот создатель контента поедет в Россию, то мы ему, как поддерживающему государство-агрессор, ничего не заплатим! Я также призываю других своих балтийских коллег поступить таким же образом!»

Ранее сообщалось, что визит IShowSpeed в Латвию, Литву и Эстонию обошелся каждой из стран в сумму около 30 000 евро.

Ранее в латвийской столице блогера встретили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, министр экономики Латвии Виктор Валайнис и экс-президент Раймондс Вейонис, прыгавший вместе с американским блогером по постаменту Памятника Свободы с бутылкой кока-колы.

Читайте по теме: «В Россию!» Получивший от Латвии 30 тысяч евро блогер поедет тратить деньги в Москву

Читайте нас также:
#блогер
18
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(5)
  • А
    Андрей
    23-го июля

    Что, Валайнис кинет блоххера на бабки? Также как они кинули своих избирателей? И что будет после этого? Блоххер обольёт помоями как самого (полагаю уже бывшего) министра, так и всё правительство этого государства. На всю свою многомиллионную аудиторию. Ну, что же - публика набирает попкорн на это посмотреть.

    Но как ни крутись, а "осадочек остался"! Поздняк метаться!

    28
    4
  • Ч
    Чангл
    22-го июля

    Боюсь, больше месяца не продержится. Кто он такой, чтобы решать куда человеку ехать? Не устойку со своего кармана, лишение должности и отстранить от власти хотя бы на 2 года.

    31
    2
  • З
    Злой
    22-го июля

    Ну не знаю, неужели его этот высер пугает, я так уже 3 года латвийский товар не покупаю

    19
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    22-го июля

    Витька-чучукс снова пукнул ртом, контракт есть контракт, Витька, и если он подписан то ты не решаешь будешь ты платить или нет. Это обязательство. И это недоразумение министр экономики.

    38
    3
  • П
    Процион
    22-го июля

    «Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США». Не Латвия, а чиновник Валайнис. А он далеко не Латвия.

    37
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 910
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 331
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 503
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 346

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 8
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 19
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 20
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 30
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 23
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 28
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 8
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 19
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео