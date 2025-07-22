«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США

Латвия не выплатит американскому блогеру IShowSpeed обещанные 30 тысяч евро, если он поедет в Россию. Но подразумевает ли такое заключенный с ним контракт?

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис заявил, что страна не станет выплачивать 30 000 евро популярному американскому блогеру IShowSpeed, если тот действительно отправится с туром в Россию.

В своих видео IShowSpeed упоминал о своих планах посетить Россию. Он также заявил, что хотел бы стать первым стримером, посетившим Северную Корею.

По словам Валайниса, Латвия не поддерживает тех, кто сотрудничает с государством-агрессором. Об этом Валайнис сообщил в соцсети X.

Šobrīd par IShowSpeed vizīti Latvijā izskanējušie 30 000 EUR nevienam nav vēl samaksāti. Ja šis satura veidotājs dosies uz Krieviju, tad mēs viņam kā agresora valsts atbalstītājam neko arī nemaksāsim! Aicināšu arī pārējos Baltijas kolēģus rīkoties tāpat! — Viktors Valainis (@ViktorsValainis) July 22, 2025

«На данный момент заявленные 30 000 евро за визит IShowSpeed в Латвию еще не выплачены. Если этот создатель контента поедет в Россию, то мы ему, как поддерживающему государство-агрессор, ничего не заплатим! Я также призываю других своих балтийских коллег поступить таким же образом!»

Ранее сообщалось, что визит IShowSpeed в Латвию, Литву и Эстонию обошелся каждой из стран в сумму около 30 000 евро.

Ранее в латвийской столице блогера встретили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, министр экономики Латвии Виктор Валайнис и экс-президент Раймондс Вейонис, прыгавший вместе с американским блогером по постаменту Памятника Свободы с бутылкой кока-колы.

Читайте по теме: «В Россию!» Получивший от Латвии 30 тысяч евро блогер поедет тратить деньги в Москву