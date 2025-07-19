Baltijas balss logotype

«В Россию!» Получивший от Латвии 30 тысяч евро блогер поедет тратить деньги в Москву 9 8419

Политика
Дата публикации: 19.07.2025
BB.LV
«В Россию!» Получивший от Латвии 30 тысяч евро блогер поедет тратить деньги в Москву
ФОТО: LETA

Удивительное дело: посетивший Латвию американский блогер-миллионник, которому правительственные структуры заплатили 30 тысяч евро, теперь едет тратить деньги в Россию.

Американский блогер-миллионик IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс) с аудиторией более 70 миллионов человек собирается приехать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«IShowSpeed, в миру Даррен Уоткинс — младший, сейчас обсуждает варианты посетить Россию. На данный момент блогер путешествует по Польше в рамках своего евротура. На протяжении июля он посетил всю Восточную Европу. В планах остались только Россия и Азия», — говорится в публикации.

@latviarigaoleg1972 #latvija🇱🇻 ♬ оригинальный звук - Latvia Rīga Oleg 1972

Ранее блогер посетил Латвию, а программе «Панорама» на Латвийском телевидении сообщили, что наша страна заплатит блогеру из бюджета 30 000 евро за несколько часов его пребывания в Риге (такую же сумму ему заплатили в Литве и в Эстонии). В латвийской столице блогера встретили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, министр экономики Латвии Виктор Валайнис и экс-президент Раймондс Вейонис, прыгавший вместе с американским блогером по постаменту Памятника Свободы с бутылкой кока-колы.

@kristaps_morbergs

♬ original sound - Kristaps Morbergs
@ishowliu_ Latvian police told Speed he had to leave this location 😳 #ishowspeed #fyp ♬ original sound - IShowLiu

Читайте по теме: Это честь для Латвии! Министр экономики прокатил с ветерком 20-летнего блогера из США

(9)
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го июля

    В Москву повезет лично мин. економики, в сопровождении Вейониса.

    9
    0
  • A
    Aleks
    20-го июля

    Как понимаю,в России надо было передать кому то 100 тыс евро и для этого нашли курьера Болта?😀

    37
    2
  • З
    Злой
    19-го июля

    Молодец, я в латвии уже минимум покупаю, стараюсь найти зарубежных торговцев, латвийский товар вообще не покупаю. Это мой ответ на запрет языка, образования, переименования и сносы!

    68
    4
  • Ч
    Чангл
    Злой
    20-го июля

    Чтобы покупать латвийский товар нужно быть как минимум обеспеченным. Зп от 5к и выше. Наш товар не соответствует цене и качеству

    19
    1
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    19-го июля

    Сейчас приедет в Москву и Путин с Лавровым будут его возить на машине, как принято во всех настоящих и состоявшихся государствах. Медведев и будет приобнимать за плечи, а потом, когда он уедет, станет извиняться. Ну, как это принято в не фейковом, состоявшимся государстве. Хотя стоп… там не будут, РФ же фейковое с разорванной в клочья экономикой.

    65
    10
  • Д
    Дед
    19-го июля

    Думаю, тот, кто решил выплатить деньги, должен это сделать из своего кармана.

    150
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го июля

    В Литву не рискнул "завернуть"? Ему в Вильнюсе пообещали ему и "намылить" и "отмыть"

    70
    1
  • VS
    Vad Sorry
    19-го июля

    Я единственное ни понимаю , за что ему заплатили 30 тысяч евро?

    140
    1
  • Ч
    Чангл
    Vad Sorry
    20-го июля

    Попрыгать на памятнике. С тебя деньги возьмут, а обезьянке заплатят. Так устроен мир

    25
    2
Читать все комментарии

Видео