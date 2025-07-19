«В Россию!» Получивший от Латвии 30 тысяч евро блогер поедет тратить деньги в Москву

Американский блогер-миллионик IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс) с аудиторией более 70 миллионов человек собирается приехать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«IShowSpeed, в миру Даррен Уоткинс — младший, сейчас обсуждает варианты посетить Россию. На данный момент блогер путешествует по Польше в рамках своего евротура. На протяжении июля он посетил всю Восточную Европу. В планах остались только Россия и Азия», — говорится в публикации.

Ранее блогер посетил Латвию, а программе «Панорама» на Латвийском телевидении сообщили, что наша страна заплатит блогеру из бюджета 30 000 евро за несколько часов его пребывания в Риге (такую же сумму ему заплатили в Литве и в Эстонии). В латвийской столице блогера встретили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, министр экономики Латвии Виктор Валайнис и экс-президент Раймондс Вейонис, прыгавший вместе с американским блогером по постаменту Памятника Свободы с бутылкой кока-колы.

