В период с 2019–го по 2024 годы индекс риска бедности — т. е. получение доходов ниже 60% от медианной черты, сократился в нашей республике от 21,6% до 20,5%. Радостную весть принесло нам отвечающее за уровень жизни в Латвии ведомство Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян).

Если же брать в расчет совсем бедных — т. е. лиц с доходами ниже 40% от медианы, то их доля за пятилетку уменьшилась с 7,8% до 6,5%.

Факторы риска — ковид и война

В столь длительной для нашего интенсивного времени перспективе, как 5–летний период, уместились и коронакризис, и война в Восточной Европе, и "связанный с этим рывок цен энергоресурсов и прирост потребительских цен и услуг, оставивший прямое негативное воздействие на доходы жителей, ибо увеличение расходов было больше, чем рост доходов". По подсчетам экспертов, в период 2021–2023 гг., подушевые доходы латвийского домохозяйства повысились на 25%, тогда как расходы — на 30,7%.

"Имеющиеся в распоряжении домохозяйства доходы увеличивались", — отмечают эксперты. Однако — "в существенно меньшем темпе…" Разницу частично компенсировали социальные трансферы, к примеру:

применение доплат за трудовой стаж до 31 декабря 1995 года

рост минимальной заработной платы

повышение всех минимальных пособий и пенсий.

Все это обеспечивалось "для существенно более широкого круга жителей".

"По сравнению с 2019 годом, — продолжает Министерство благосостояния, — ситуация улучшилась для детей, неполных семей и лиц пенсионного возраста, однако ситуация многодетных семей ухудшилась…"

Государство тем не менее продолжает дотировать самоуправления — "для покрытия расходов в размере 30% от выплачиваемого домохозяйствам пособия гарантированного социального минимума".

"Самая позитивная тенденция… в Латгальском регионе"

Выкладки Минблага опрокидывают сложившиеся стереотипы об отсталом востоке Латвии. Количество лиц с минимальными доходами в приграничье снижалось втрое активней, чем в целом по стране — с 14,2% до 11,2%, или на 3 процентных пункта (п. п.). В то же время в самой развитой в экономическом плане Риге наблюдается форменная стагнация — только 0,1 п. п. уменьшения; в Рижском регионе сокращение на 1,3 п. п.; в Видземе — на 0,3 п. п.; в Курземе на 1,8 п. п.; в Земгале на 1,5 п. п. Между тем в абсолютном выражении Рига имеет наименьшее число бедняков.

Шкала гарантированного минимального дохода (20% от медианы) в Латвии с 2021 года выросла со 109 до 137 евро на человека, количество же получателей снизилось с 25 123 до 23 427. Здесь следует отметить, что реципиентами подобной помощи за это время стали и украинские граждане, переехавшие в ЛР — так что сокращение наших малообеспеченных еще большее.

В то же время относительно жилищного пособия ситуация несколько иная. Если в 2021 году таковое получало 59 854 человека, то в 2024–м уже 67 759 человек. Расходы на одного реципиента выросли с 82,81 до 103,23 евро. Соответственно, можно говорить, что наш сектор недвижимости, жилищного хозяйства в весьма значительной мере является дотируемым.

По структуре домохозяйств, попадающих в зону риска, явно выделяется категория "один взрослый с находящимися на обеспечении детьми" — свыше 15%, а также приближающийся к этому же порогу одинокий мужчина. Хотя, казалось бы, кому, как не представителю сильного пола, себя прокормить!

Какое домохозяйство считать нуждающимся

"Число нуждающихся лиц, — продолжает Министерство благосостояния, — сравнивая с 2021 годом, в небольшой мере даже уменьшилось, что есть позитивная тенденция, ибо это свидетельствует, что доходы жителей увеличивались в большей мере, чем порог доходов нуждающегося домохозяйства".

Так, в 2021 году данным порогом было установлено 272 евро — а в 2024 году уже 343 евро. При этом количество живущих в подобных ячейках общества лиц действительно уменьшилось, хотя и ненамного — с 54 916 до 54 597 человек.

Каждое самоуправление ЛР определяло свой порог бедности. Нашлись 10 гуманных муниципалитетов, решивших, что будут доплачивать домохозяйствам, даже, если те находятся на уровне 70–80% от медианы. В большинстве — 33 самоуправлениях — считают достаточным основанием для доплат нахождение на уровне 56–69%.

Между тем Министерство благосостояния не существует в безвоздушном пространстве — его реформаторская деятельность опирается на выкладки Департамента фискальной политики Минфина, который, в свою очередь, оперирует микросимуляционной моделью EUROMOD.

В раскладках указывается и коэффициент Джини: показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от абсолютного равенства. Значение индекса 0 соответствует абсолютному равенству, 1 — абсолютному неравенству. К периоду 2022–2024 гг. ЛР подошла со значением повыше 0,3.

Если же мы сопоставим это с данными государств Европы, то средний уровень неравенства несколько меньший — в ЕС 0,296, в Еврозоне 0,298.

Так или иначе, в документе за подписью министра благосостояния Р. Узулниекса, сказано: "Определенная цель плана — усовершенствовать систему поддержки минимальных доходов, оказывая поддержку наиболее затронутым рискам бедности и неравноправия доходов группам общества — достигнута. Назначенные планом мероприятия — закрепить в нормативных актах методологию определения порога минимальных доходов, пересматривать (увеличивать) пороги минимальных доходов каждый год, определять государственное софинансирование самоуправлений для обеспечения базовых пособий социальной помощи и готовить предложения для изменения принципов и политики финансирования минимальных пенсий — выполнены".

Так или иначе, по уровню жизни в ЛР выражены 5 подгрупп, или квинтелей. И если первая дала рост за 2–летний период, от 360,54 до 446,26 евро на "эквивалентного потребителя", то пятая — с 2058,97 до 2583,14 евро. Жить стало лучше, жить стало веселее!

МУЖЧИНЫ БЕДНЕЙ

Среди населения Латвии, находящегося ниже уровня минимальных доходов, доля мужчин составляет 8,4%, тогда как женщин 7%, указывает Центральное статистическое управление.