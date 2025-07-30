От Вецаки до Царникавы протянут велодорожку за 3,9 миллиона евро

Новый веломаршрут протяжённостью 12 километров соединит Ригу с Царникавой и станет частью масштабной программы развития устойчивого транспорта в Рижском регионе. Хотя велосипед вряд ли назовешь устойчивым...

Самоуправление Адажского края подписало договор с компанией SIA «Tilts» на строительство новой велодорожки от станции Вецаки до Царникавы. Общая стоимость проекта составит 3,9 миллиона евро, сообщается на официальном сайте самоуправления.

Новая велодорожка протянется от границы Риги у станции Вецаки до железнодорожной станции Калнгале вдоль железнодорожных путей, а также по улице Ванагу в Калнгале до автодороги P1 и далее — до поселка Царникава.

Общая протяженность веломаршрута составит 12,1 км, из которых 11,4 км будут построены или реконструированы заново.

Проект направлен на развитие велоинфраструктуры, соединяя Ригу с будущим транспортным узлом мобильности в Царникаве. Это должно стимулировать немоторизованные виды передвижения и увеличить количество регулярных велосипедистов. По данным самоуправления, строительство также поможет снизить выбросы парниковых газов и окажет положительное влияние на социально-экономическую сферу региона.

Проект реализуется в рамках программы «Строительство магистральной велоинфраструктуры в приоритетном коридоре Рига – Царникава» и финансируется из Европейского фонда восстановления на сумму 3 904 620 евро.

В период проведения строительных работ в затронутых районах возможны временные ограничения для жителей.

Ранее сообщалось, что Рига и четыре пригорода — Ропажи, Кекава, Марупе и Адажи — заключили соглашение с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) о получении финансирования из Фонда восстановления и начали создание единой сети веломаршрутов.

Планируется, что веломаршруты по направлениям Рига–Царникава, Рига–Улброка, Рига–Кекава, Рига–Бабите–Пиньки и Рига–Марупе будут завершены к 31 мая 2026 года.

Развитие велоинфраструктуры — часть программы по «озеленению» транспортной системы Рижского региона. Всего на строительство 52 км велодорог из Фонда восстановления предусмотрено 34,5 миллиона евро.