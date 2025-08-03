Baltijas balss logotype

В активе блюстителей госязыка — больше проверок, больше нарушений, больше штрафов

Магазины, кафе, школы

Доля нарушений, выявленных в сфере использования государственного языка, относительно высока, сказано в публичном отчете Центра государственного языка (ЦГЯ) за 2024 год.

В прошлом году центр следил за использованием государственного в торговле, общепите и других сферах услуг. Департамент языкового контроля проводил плановые и внеплановые проверки, особое внимание уделяя навыкам владения языком среди работников и содержанию интернет–страниц.

Надзор осуществлялся также в образовательных учреждениях самоуправлений, в которых продолжается полный переход на обучение на латышском языке, при этом проверялось соответствие уровня владения госязыком педагогов нормативам.

В прошлом году центр провел 2841 проверку. В 31% случаев выявлены нарушения в использовании государственного языка. За нарушения в сфере государственного языка центр начал 892 процесса об административных правонарушениях, 13 из которых были прекращены. Было принято 879 решений о применении наказания: в 706 случаях был применен штраф, что соответствует приблизительно двум штрафам ежедневно, включая выходные, а в 173 случаях вынесено предупреждение.

Количество проведенных проверок за последние три года выросло на 390. А количество выявленных нарушений за год выросло примерно на 46 случаев.

В основном в центр поступают не вопросы, а жалобы на возможные нарушения, отмечается в отчете. Тем не менее центр дал консультации по применению языковых норм и подготовил разъяснения по использованию языка, в том числе в ходе предвыборных кампаний, в интернет–торговле и туристической отрасли.

В сотрудничестве с инспекцией труда разработаны руководящие принципы для работодателей о требованиях по владению иностранными языками в рабочей среде и объявлениях.

Руки прочь от перемен!

Между тем в сетях часто обсуждают тему о том, что в школах Латвии русскоязычным детям запрещают говорить друг с другом по–русски. Министерство образования и науки сообщило порталу La.lv, что это фейки, так как вне уроков и на переменах учащиеся между собой могут разговаривать на родном или другом языке. Учитель при выполнении трудовых обязанностей — и на уроках, и на переменах — с учениками разговаривает на государственном. Вне учебного заведения и в свое личное время учитель может говорить на том языке, на котором хочет.

Однако недавно знакомая, у которой две дочки–подростка посещают одну школу, пожаловалась мне, что на переменах сестер заставляют говорить друг с другом на латышском. И у меня нет причин не верить этой женщине. Как обстоит с этим дело у ваших детей и внуков — или вы слышали от ваших знакомых аналогичные жалобы? Если у вас есть что рассказать, обращайтесь в редакцию!

(2)
  • Д
    Дед
    3-го августа

    Около 500 штрафов в год. если бы все нарушители посудились с этой конторой, даже проиграв дела, потому как в латышских судах даже латышских законов выполнять никто не собирается, то латышское государство на эти процессы попало бы на 100 тыс. евров и эту конторку закрыли, суды завалили делами. Просто оспорьте нарушения в суде!

    26
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    3-го августа

    С таким рвение в стране скоро останется саем, центр госязыка, и пара сотен сильно озабоченных вмести с госпожой Liāna Langa .

    54
    1

Видео