Медикам скорой помощи купят каски и бронежилеты на миллион евро 4 1551

Наша Латвия
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Медикам скорой помощи купят каски и бронежилеты на миллион евро
ФОТО: LETA

Служба неотложной медицинской помощи Латвии объявила тендер на закупку защитных шлемов (касок) и бронежилетов, свидетельствует информации в Электронной системе закупок.

Предполагаемая стоимость закупки составляет 945 000 евро. Планируется поставка 1500 защитных шлемов на сумму до 420 000 евро, а также 1500 бронежилетов на сумму до 525 000 евро.

Итого: одна каска обойдется людям в белых халатах в 280 евро, а один бронежилет – в 350 евро.

Срок действия договора на поставку защитных шлемов и бронежилетов установлен в один год. Заявки от претендентов принимаются до 15 сентябр.

Как сообщал bb.lv, в начале этого года медикам службы неотложной медпомощи Латвии в качестве самообороны применять газовые балончики.

#скорая помощь #гражданская оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
6
2
4
22

Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    15-го августа

    От хорошего удара в голову от бойца- профессионала вас это не спасёт

    2
    3
  • пк
    полосатый конь
    15-го августа

    И каски, каски не забудьте ! На пятьсот тысяч.

    1
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    15-го августа

    Во точно....ВСУ как раз на скорых катались ,зная что россияне по каретам не мочат...

    5
    1
  • lo gos
    lo gos
    15-го августа

    Ещё нужно бронированную скорую помощь с местом для стрельбы.

    17
    2
Читать все комментарии

