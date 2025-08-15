Медикам скорой помощи купят каски и бронежилеты на миллион евро

Служба неотложной медицинской помощи Латвии объявила тендер на закупку защитных шлемов (касок) и бронежилетов, свидетельствует информации в Электронной системе закупок.

Предполагаемая стоимость закупки составляет 945 000 евро. Планируется поставка 1500 защитных шлемов на сумму до 420 000 евро, а также 1500 бронежилетов на сумму до 525 000 евро.

Итого: одна каска обойдется людям в белых халатах в 280 евро, а один бронежилет – в 350 евро.

Срок действия договора на поставку защитных шлемов и бронежилетов установлен в один год. Заявки от претендентов принимаются до 15 сентябр.

Как сообщал bb.lv, в начале этого года медикам службы неотложной медпомощи Латвии в качестве самообороны применять газовые балончики.