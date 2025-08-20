Средний житель Латвии уже в 52 года серьёзно болен

Эксперт Департамента развития человеческого капитала Министерства экономики Эдвин Карнитис в эфире TV24 напомнил, что продолжительность здоровой жизни в Латвии в этом году — самая низкая во всём Европейском союзе, и средний житель страны уже в 52 года серьёзно болен, сообщает nra.lv .

Продолжительность здоровой жизни в Латвии сейчас — самая низкая среди стран ЕС, от предпоследнего места нас отделяют десять процентов. В то время как в Литве и Эстонии за последние 20 лет этот показатель увеличился на восемь лет, в Латвии он остался без изменений.

По словам Карнитиса, если у нас продолжительность здоровой жизни составляет 52 года, то нужно понимать, что это означает. По строгому определению, это та граница, за которой начинаются инвалидность или аналогичные серьёзные проблемы со здоровьем. Это не насморк и не сломанная нога, а хронические заболевания, например, настолько высокое артериальное давление, что оно фактически мешает работать.

«Средний житель Латвии в 52 года уже серьёзно болен, но пенсию начинают выплачивать с 65 лет. Это значит, что ему нужно как-то "дотянуть" до пенсии ещё 13 лет», — сказал эксперт.

Карнитис подчеркнул, что латвийская система здравоохранения должна обратить внимание на два аспекта: почему продолжительность здоровой жизни не увеличивается и как людям жить до достижения пенсионного возраста.