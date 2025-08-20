Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Средний житель Латвии уже в 52 года серьёзно болен 1 1560

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2025
BB.LV
Средний житель Латвии уже в 52 года серьёзно болен
ФОТО: Unsplash

Эксперт Департамента развития человеческого капитала Министерства экономики Эдвин Карнитис в эфире TV24 напомнил, что продолжительность здоровой жизни в Латвии в этом году — самая низкая во всём Европейском союзе, и средний житель страны уже в 52 года серьёзно болен, сообщает nra.lv.

Продолжительность здоровой жизни в Латвии сейчас — самая низкая среди стран ЕС, от предпоследнего места нас отделяют десять процентов. В то время как в Литве и Эстонии за последние 20 лет этот показатель увеличился на восемь лет, в Латвии он остался без изменений.

По словам Карнитиса, если у нас продолжительность здоровой жизни составляет 52 года, то нужно понимать, что это означает. По строгому определению, это та граница, за которой начинаются инвалидность или аналогичные серьёзные проблемы со здоровьем. Это не насморк и не сломанная нога, а хронические заболевания, например, настолько высокое артериальное давление, что оно фактически мешает работать.

«Средний житель Латвии в 52 года уже серьёзно болен, но пенсию начинают выплачивать с 65 лет. Это значит, что ему нужно как-то "дотянуть" до пенсии ещё 13 лет», — сказал эксперт.

Карнитис подчеркнул, что латвийская система здравоохранения должна обратить внимание на два аспекта: почему продолжительность здоровой жизни не увеличивается и как людям жить до достижения пенсионного возраста.

Читайте нас также:
#медицина #пенсионный возраст
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
4
1
3
3
6

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleksandr
    20-го августа

    А кто видел, что где-то написано, что стране нужны люди?

    25
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 230
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 249
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 260
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 512

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 12
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 117
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 61
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 68
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 12
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео