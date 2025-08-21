Baltijas balss logotype
Публицист Розенвалдс обеспокоен: в переводе утеряно упоминание oб иронии 2 649

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Публицист Розенвалдс обеспокоен: в переводе утеряно упоминание oб иронии
ФОТО: LETA

Политический обозреватель и специалист по связям с общественностью Кристиан Розенвалдс разочарован тем, что в публикации «Baltijas Balss» статьи под названием «Как же нам без войны?» при переводе была утеряна ссылка на иронию, которое было упомянуто в его оригинальном ироничном комментарии на латышском языке после встречи Трампа и Путина.

«Я понимаю, что многие читатели восприняли мои слова всерьёз, а не как иронию. Некоторые даже звонили или писали, спрашивая, серьёзно ли я говорю и не сошёл ли с ума?» — говорит Кристиан Розенвалдс.

«Конечно, в вопросе «Как мы будем жить без войны?», а также в тексте «Мы сами скажем себе, когда эта война закончится. Ни русские, ни американцы, даже ни украинцы, а мы, латыши» была ирония. Хорошо, что многие читатели это поняли, в том числе и потому, что знают мои взгляды. Но как видно по комментариям, были и те, кто возмутился, даже угрожали», — уточняет Кристианс Розенвалдс.

«Некоторые уже пользуются ситуацией и спрашивают меня, мол, заигрался я со своими симпатиями к русскими СМИ Латвии. Но я не хочу это сотрудничество прекращать. Я по-прежнему считаю своё сотрудничество со всеми СМИ очень ценным. Русские СМИ в Латвии, учитывая, что им приходится готовить каждую новость самостоятельно, не могут полагаться только на сообщения информационных агентств и быть такими же однообразными и пассивными, как многие латвийские СМИ», — считает Кристианс Розенвалдс.

«Другие утверждают, что сейчас не время для шуток и иронии. Я же, в свою очередь, подчеркну, что это, к сожалению, особенность Латвии – мы так мало шутим о себе, хотя шутки порой могут быть гораздо уместнее серьёзных рассуждений. Должен признать, что шутить и иронизировать гораздо сложнее, чем выносить мудрые суждения», — призывает Кристианс Розенвалдс.

«Должен также признать, что шутки должны быть такими, чтобы было ясно, что это шутка, без прямых указаний на неё. И в то же время посыл шутки и иронии должен побуждать к размышлениям. Мне хотелось бы верить, что у меня есть чувство юмора, острый взгляд, язык и другие творческие инструменты, а также способность к импровизации. И я уверен, что есть гораздо более талантливые люди, чем я, однако постараюсь иронизировать и шутить ещё чётче, чтобы шутка и посыл были понятны, но при этом избегать подобных недоразумений», — комментирует Кристианс Розенвалдс.

Кристианс Розенвалдс особенно обеспокоен недопониманием, поскольку его профессии специалиста по связям с общественностью. «Я убеждён, что если меня не понимают, то винить в этом могу только себя. Я не имею права обвинять читателя в отсутствии чувства юмора или в неспособности видеть иронию. Если я не хочу быть непонятым, то сам должен выражаться настолько ясно, чтобы всё было понятно всем», — говорит Кристианс Розенвалдс.

#мнения
#мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • С
    Сарказм
    21-го августа

    Политолог Розенвалдс в первую очередь написал глупость о важности каких-то там саммитов с Путиным и о влиянии, которые они (будто бы) могут оказать на сроки окончания войны. Сама жизнь дала ему ответ, что нет, это все демагогия и шумиха ни о чем, Путин хочет не мира, а капитуляции, которой не дождется. Поэтому LTV (хоть и вероятно неосознанно) оказалось право, не показав "эпохальное" бормотание двух старцев ни о чем, а политолог Розенвалдс - нет. А уж с иронией он это писал или без, какая уж разница?

    1
    13
  • Е
    Ехидный
    21-го августа

    красава - заднюю скорость включил , народ даже моргнуть не успел !!!!!

    6
    2

