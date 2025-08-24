Да сколько можно?! Житель Лиепаи второй раз выиграл 150 000 евро

Житель Лиепаи может по праву считаться одним из самых везучих латвийцев — он уже во второй раз сорвал крупный куш в лотерее в размере 150 000 евро.

Недавний выигрыш пришелся на Baltā loterija, билет которой счастливчик приобрел через iLOTO. Сначала удача принесла ему 10 евро, за которые он купил еще две лотерейные карточки. Одна оказалась пустой, а другая подарила невероятный приз — 150 000 евро.

Поразительно, но это уже второй такой случай в его жизни: несколько лет назад в моментальной лотерее Dārgumu lāde он также получил 150 000 евро.

«Разве такое бывает? Два раза по 150 тысяч! Теперь мечтаю о миллионе», — с улыбкой признался лиепайчанин.

По его словам, эмоции в этот раз были спокойнее, но радость от выигрыша осталась огромной. Первым делом он поделился новостью с женой, показав уведомление на телефоне.

Лиепайчанин шутит, что Курземе особенно щедра на удачу: «У нас уже был победитель Senatnes loterija, был миллионер из моментальной лотереи, а я дважды выиграл по 150 тысяч. Сложно поверить, что это случайность!»