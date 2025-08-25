Baltijas balss logotype
Латвия мучительно ищет свой образ. В поиски вложено 6 млн евро 3 1350

Наша Латвия
Дата публикации: 25.08.2025
Rus.lsm.lv
Латвия мучительно ищет свой образ. В поиски вложено 6 млн евро

Интернет-знаменитость iShowSpeed приехал в Ригу всего на несколько часов — и это стало одной из самых обсуждаемых тем лета. Стоимость визита в размере 30 тысяч евро была оправдана тем, что всемирно известный стример помог привлечь внимание широкой молодежной аудитории.

Однако этот визит — лишь небольшая часть инвестиций Латвии в формирование имиджа страны, пишет LSM+. За последние пять лет на подобные мероприятия было выделено почти шесть миллионов евро, сообщает программа Латвийского телевидения De facto. Однако эффективность этих расходов конкретно не оценивалась.

Стримера iShowSpeed торжественно встретил в рижском аэропорту министр экономики Виктор Валайнис. Из его слов следует, что обстоятельства удачно совпали. Если бы стример приехал во время заседания правительства, его встречал бы кто-то другой. «Это было мероприятие, организованное тремя странами Балтии, где в Эстонии его встречал премьер-министр. В Литве его тоже встречал министр экономики.

Не было так, что это был личный выбор, принятое решение. Это было скоординировано между странами Балтии», — отметил Валайнис.

Произошедшее летом, однако, является лишь небольшой частью усилий, которые Латвия по крайней мере формально вложила в создание имиджа государства. До 2021 года, когда эту задачу от Латвийского института переняло Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), уже было разработано 24 характеризующих Латвию бренда, например, «Земля, которая поет» и «Магнетическая Латвия».

В 2019 году формирование имиджа государства в значительной степени начали заново. LIAA создало специальный отдел имиджа и решило работать через «подход, основанный на миссиях». Первая конкретная миссия — «Море 2030», целью которой было сократить загрязнение Балтийского моря с помощью инноваций.

Однако амбициозный план остался только на бумаге. Специалист по коммуникационным стратегиям Зигурд Закис отметил, что миссия «Море 2030» «однозначно не создала большого резонанса», поскольку не хватало связи с реальными действиями и инвестициями.

Как отмечают Янис Нигалс, создатель миссии «Море 2030», который больше не работает в LIAA, и Зигурс Закис, формирование имиджа страны существенно отличается от создания имиджа компании. Образ государства невозможно создать только с помощью маркетинговых кампаний.

«Имидж страны можно создать, если есть люди, которые смотрят в будущее и говорят, что весь мир движется к этому.

Мы сейчас начнем делать это быстрее всех. Тогда, когда придет время, мы будем впереди всех и будем очень интересны», — отметил Нигалс.

Два года назад торжественно представили еще две миссии: «Рига — цифровой город» и «Идентичность». Однако это оказалось первым и последним разом, когда их упоминали публично.

Правда, и LIAA последние пару лет переживало время перемен. Теперь, как следует из слов министра экономики, снова пересмотрят работу над имиджем государства.

Между тем за последние пять лет на деятельность по формированию образа государства было выделено примерно 5 846 000 евро.

«Любая деятельность по формированию имиджа государства не может быть самоцелью. К сожалению, мы видели, что это было как самоцель […] Также в вопросе [имиджа страны] происходят довольно большие перемены, и пересматриваются абсолютно все исторические проекты, и на будущее мы смотрим с совершенно иначе», — заявил Валайнис.

Министр подчеркнул, что влияние мероприятий по формированию имиджа государства должно быть точно измеримым. Однако такой подход уже применялся раньше.

Два года назад LIAA представило исследование, в котором за почти 130 тысяч евро пыталось выяснить данные об уровне узнаваемости Латвии в десяти странах. Такие исследования хотели проводить регулярно. Однако сейчас плана когда-либо его повторить нет, зато рассматривают другие варианты. «Тогда это исследование показало нам, сколько о нас знают. Ничего нового не было выявлено. Мы смотрим на два других рейтинга, в которые хотели бы попасть», — сказала директор LIAA Иева Ягере.

Стоит добавить, что уже ранее предпринимались попытки связать мероприятия по формированию имиджа государства с конкретными целями. В 2021 году департамент коммуникаций LIAA писал: «В течение трехлетнего периода, инвестируя в кампанию по формированию имиджа государства 4 миллиона евро, планируется привлечь дополнительно к уже существующему инвестиционному плану 128 миллионов евро и создать 4500 новых рабочих мест.»

Позднее в 2023 году была определена цель: «Мы хотим достичь не только красивых слов, мы хотим достичь и красивых цифр. В ближайшие три года мы видим, что это примерно два с половиной миллиарда. Мы их распределили по годам, чтобы у нас были еще более четкие цели».

Однако неизвестно, как были достигнуты заявленные цели.

#латвия #реклама
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ES
    Ella Stroika
    25-го августа

    Узнаваемость страны- на последнем месте во всем, на первом в ЕС по алкоголизму.

    2
    1
  • п
    прохожий
    25-го августа

    ,,Лучшая ,, узнаваемость маленькой страны , это 250 тыс. граждан , зарегистрировавших свое место жительство за границей .

    14
    1
  • lo gos
    lo gos
    25-го августа

    Люди уезжают, а пидоры всё пилят бюджет, всё им мало, а узнаваемость lv- такая, что самая плохая медицина, самая плохая социальная помощь, самые высокие цены.

    36
    1
Читать все комментарии

