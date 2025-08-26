Канада как минимум ещё на три года сохранит руководство многонациональной бригадой НАТО в Латвии, заявил сегодня журналистам премьер-министр Канады Марк Карни.

Он отметил, что военное присутствие Канады в Латвии за чуть более чем десять лет выросло значительно — от примерно 100 военных в 2014 году до около 2000 канадских солдат, что является крупнейшей канадской миссией за рубежом.

«Наш сигнал с первого дня, когда Латвия вступила в НАТО, был ясен — мы подчёркивали, что нападение на эту страну является нападением и на Канаду», — сказал Карни.

Он сообщил, что в Латвии в настоящее время находятся около 2000 канадских военных, и это крупнейшая миссия Канады за рубежом. В целом бригада выросла до 3500 военнослужащих.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что Латвия высоко ценит Канаду не только за хоккей, но и за глубокое понимание региона.

Присутствие Канады в Латвии является чётким сигналом агрессору, что мы едины и сильны, отметила она, подчеркнув, что это решение имеет большое значение для безопасности Латвии и всего региона.

Премьер-министр пообещала, что Латвия и в дальнейшем будет заботиться о том, чтобы пребывание канадских военнослужащих в стране сопровождалось положительными воспоминаниями. Силиня указала, что многие канадские военные уже отмечали, что здесь они получают бесценный опыт.

В рамках визита Карни в среду, 27 августа, канадская делегация посетит военную базу «Адажи», где встретится с командованием Вооружённых сил Канады в Латвии и руководством Многонациональной дивизии «Север» (MND-N), ознакомится с инфраструктурой базы, а также встретится с канадскими военными, проходящими службу в многонациональной бригаде НАТО в Латвии.