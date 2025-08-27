Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где в этом году был самый чистый морской пляж, а где - самый грязный? 1 393

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2025
BB.LV
Где в этом году был самый чистый морской пляж, а где - самый грязный?
ФОТО: Unsplash

Самым загрязнённым пляжем Латвии в этом году признан пляж Кароста в Лиепае, а самым чистым — пляж у камня Лаучу на Видземском побережье, свидетельствуют результаты мониторинга морского мусора в рамках "Зелёной экспедиции" кампании «Мое море» (Mana jūra), сообщает LETA со ссылкой на руководителя Фонда экологического образования Яниса Улме.

В ходе 30-дневной экспедиции при участии добровольцев было проведено 44 мониторинга загрязнённости пляжей.

В среднем в 2025 году на каждые 100 метров прибрежной полосы в Латвии приходилось 306 единиц мусора. Это на 8% меньше, чем в 2024 году, когда на 100 метрах фиксировались 334 мусорные единицы. В каждой обследованной зоне в среднем было зафиксировано 33 разных вида отходов.

Улме отметил, что несмотря на осторожный оптимизм, положительная тенденция к снижению количества мусора сохраняется. Однако, по его словам, на результаты могли повлиять специфические погодные и сезонные условия этого лета.

Он подчеркнул, что для достижения целей хорошего экологического состояния морской среды ещё предстоит многое сделать. Тем не менее, в последние годы наблюдается улучшение ситуации — как в общественном сознании и управлении прибрежными территориями, так и в инфраструктуре и мероприятиях по предотвращению мусора.

Среди всех типов отходов 77,6% составляют изделия из пластика и полимеров. Далее следуют бумага и картон (8%), металл (4%). Меньшие доли приходятся на резину, стекло и керамику, пищевые отходы, текстиль, древесину и химические вещества.

По видам отходов лидируют:

  • курительные отходы — 26,4%,
  • пластиковая упаковка для продуктов — 12,3%,
  • неопределённые пластиковые фрагменты — 12,1%,
  • фрагменты бумаги и картона — 7,2%.

Из 15 наиболее часто встречающихся видов мусора девять составляют изделия из пластика.

  • Самые загрязнённые пляжи — в Лиепае, где на каждые 100 метров пляжа приходится 839 единиц мусора.
  • Самые чистые — в Лимбажском крае, где зафиксированы всего 111 единиц на 100 метров.

Самые чистые пляжи Латвии в 2025 году:

  1. Пляж у камня Лаучу (Лимбажский край) — 16 единиц мусора на 100 м.
  2. Абрагциемс — 50.
  3. Центральный пляж в Энгуре — 75.
  4. Зиемупе — 77.

Самые загрязнённые пляжи:

  • Пляж Кароста в Лиепае — 1522 единицы на 100 м.
  • Майори (Юрмала) — 848.
  • Центральный пляж Лиепаи — 754.

В этом году впервые в Латвии был проведён мониторинг мезопластика и пластиковых гранул. Последние были обнаружены в 16 обследованных зонах, что составляет уже 36% латвийского побережья. Хотя объёмы пока невелики, данные свидетельствуют о том, что проблема актуальна как для Латвии, так и для всей акватории Балтийского моря.

Подводя итоги летнего мониторинга, Янис Улме поблагодарил всех участников экспедиции «Мое море» и её партнёров, подчеркнув, что без их поддержки реализовать планы этого года было бы невозможно.

Кампанию «Мое море» организует Фонд экологического образования в сотрудничестве с заинтересованными муниципалитетами и предприятиями. Образовательные мероприятия «Зелёной экспедиции» проводятся в рамках проекта программы LIFE ЕС "Отходы как ресурс в Латвии – содействие региональной устойчивости и цикличности посредством внедрения концепции использования отходов как ресурса" (2018–2020 гг.).

Читайте нас также:
#экология #балтийское море #море
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Л
    Лёва
    27-го августа

    Недавняя история.

    Решил я тут вспомнить молодость и поехать к берегам своей морской державы, вкусить единение с природой, чтобы не было рядом двуногих, романтика, звёзды, в общем этот стиль.

    Сказано - сделано. Поехал. Последний раз я так ездил лет 8 назад и хотелось обновить впечатления. Доехал. А подъехать невозможно. Или всё частное, или въезд запрещен, или кемпинги с непонятными индивидами. Есть правда даже оборудованные места, со столиками, скамеечка и и мусорниками. Но с нюансом. Вы там можете поесть, посидеть до 22. А дальше валите на хрен. Не местные конечно разбили палатки, чистенько, и тут наша доблестная муниципальная полиция ездит по всем своим злачным местам и стрижет бабло. Стрижет и стрижет. Это прямо заработок для прибрежной стороны неиссякаемый. В общем, место я так и не нашел. На вторую ночь тоже не нашел. Пришлось арендовать у местного хуторянина рядом с иноземцами. Что я вынес из поездки? Гражданин республики не имеет возможность поехать дикарём на море. Это запрещено. Вы конечно можете поставить палатку на пляже, но ветер и утреннее солнце без тени вам испортят всё впечатление. Или по законам, вы можете поставить (дословно) палатку в 300м от данной зоны, сроком на 3 дня без согласования с лесничеством. То есть поехать на неделю тоже запрещено. А если платить за всё это штрафы или т.п.- то тогда проще номер снять. Но это уже совсем другая идеология отдыха.

    Короче зарекся я ездить к балтийскому морю на отдых. Никаких денег от меня тут не будет. Лучше я испанцам их оставлю. Там муники по захолустья не ездят и туристов не щемят.

    Страна успеха!

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 235
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 255
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 515

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 53
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 25
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 20
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 29
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 138
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 67
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 53
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 25
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео