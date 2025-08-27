Где в этом году был самый чистый морской пляж, а где - самый грязный?

Самым загрязнённым пляжем Латвии в этом году признан пляж Кароста в Лиепае, а самым чистым — пляж у камня Лаучу на Видземском побережье, свидетельствуют результаты мониторинга морского мусора в рамках "Зелёной экспедиции" кампании «Мое море» (Mana jūra), сообщает LETA со ссылкой на руководителя Фонда экологического образования Яниса Улме.

В ходе 30-дневной экспедиции при участии добровольцев было проведено 44 мониторинга загрязнённости пляжей.

В среднем в 2025 году на каждые 100 метров прибрежной полосы в Латвии приходилось 306 единиц мусора. Это на 8% меньше, чем в 2024 году, когда на 100 метрах фиксировались 334 мусорные единицы. В каждой обследованной зоне в среднем было зафиксировано 33 разных вида отходов.

Улме отметил, что несмотря на осторожный оптимизм, положительная тенденция к снижению количества мусора сохраняется. Однако, по его словам, на результаты могли повлиять специфические погодные и сезонные условия этого лета.

Он подчеркнул, что для достижения целей хорошего экологического состояния морской среды ещё предстоит многое сделать. Тем не менее, в последние годы наблюдается улучшение ситуации — как в общественном сознании и управлении прибрежными территориями, так и в инфраструктуре и мероприятиях по предотвращению мусора.

Среди всех типов отходов 77,6% составляют изделия из пластика и полимеров. Далее следуют бумага и картон (8%), металл (4%). Меньшие доли приходятся на резину, стекло и керамику, пищевые отходы, текстиль, древесину и химические вещества.

По видам отходов лидируют:

курительные отходы — 26,4%,

пластиковая упаковка для продуктов — 12,3%,

неопределённые пластиковые фрагменты — 12,1%,

фрагменты бумаги и картона — 7,2%.

Из 15 наиболее часто встречающихся видов мусора девять составляют изделия из пластика.

Самые загрязнённые пляжи — в Лиепае, где на каждые 100 метров пляжа приходится 839 единиц мусора.

— в Лиепае, где на каждые 100 метров пляжа приходится 839 единиц мусора. Самые чистые — в Лимбажском крае, где зафиксированы всего 111 единиц на 100 метров.

Самые чистые пляжи Латвии в 2025 году:

Пляж у камня Лаучу (Лимбажский край) — 16 единиц мусора на 100 м. Абрагциемс — 50. Центральный пляж в Энгуре — 75. Зиемупе — 77.

Самые загрязнённые пляжи:

Пляж Кароста в Лиепае — 1522 единицы на 100 м.

Майори (Юрмала) — 848.

Центральный пляж Лиепаи — 754.

В этом году впервые в Латвии был проведён мониторинг мезопластика и пластиковых гранул. Последние были обнаружены в 16 обследованных зонах, что составляет уже 36% латвийского побережья. Хотя объёмы пока невелики, данные свидетельствуют о том, что проблема актуальна как для Латвии, так и для всей акватории Балтийского моря.

Подводя итоги летнего мониторинга, Янис Улме поблагодарил всех участников экспедиции «Мое море» и её партнёров, подчеркнув, что без их поддержки реализовать планы этого года было бы невозможно.

Кампанию «Мое море» организует Фонд экологического образования в сотрудничестве с заинтересованными муниципалитетами и предприятиями. Образовательные мероприятия «Зелёной экспедиции» проводятся в рамках проекта программы LIFE ЕС "Отходы как ресурс в Латвии – содействие региональной устойчивости и цикличности посредством внедрения концепции использования отходов как ресурса" (2018–2020 гг.).