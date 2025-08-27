Baltijas balss logotype
Спасут ли нас бомбоубежища? 1 764

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2025
BB.LV
Спасут ли нас бомбоубежища?

Сила гражданской обороны — в участии общества, уверен депутат Европарламента, создатель инициативы поддержки Украины «Twitter конвой» Рейнис Позняк, о чем он сообщил в передаче TV24 «Kārtības rullis», где обсуждались вопросы безопасности и обороны Латвии, пишет LA.LV.

Остальные участники дискуссии — генерал Раймонд Граубе, председатель правления общества «Drone Force – Europe» Виестурс Силениекс и полковник, директор Центра Яунсардзе Валтс Аболиньш — также подчёркнули огромное значение гражданской обороны. Однако, по их мнению, общество до сих пор недостаточно информировано о том, как действовать в условиях кризиса, и текущие планы охватывают всё, кроме войны.

«У нас — мания убежищ: всем и повсюду нужны укрытия. Но если у тебя есть четыре минуты, чтобы спрятаться, это просто не сработает, никакие убежища никого не спасут, — указал Позняк. - Это целый сложный организм. Недаром в Израиле (откуда он недавно вернулся) гражданская оборона подчиняется армии, потому что в условиях войны в стране всем командует армия. Наводнения — это дело самоуправлений, но в условиях войны — всё решает армия. У нас в Латвии в гражданской обороне на случай войны нет ничего — ни управления, ни командования…»

С тем, что гражданская оборона — одно из самых слабых звеньев в Латвии, согласен и генерал Граубе. По его мнению, основная проблема — в том, что до сих пор не была создана система управления кризисами в целом. Он выразил надежду, что новый Центр управления кризисами сможет внести необходимые корректировки. (С 1 июля 2025 года Центр управления кризисами взял на себя функции секретариата Совета по управлению кризисами и будет координировать работу вовлечённых учреждений, а также кризисную коммуникацию.)

«Гражданская оборона — это лишь одна, но важная часть общей военной обороны. Она включает в себя также различные учреждения — министерство здравоохранения, министерство образования. Например, в Украине дети не ходят в школу, потому что большое скопление детей в одном месте невозможно, но образовательный процесс организован — там всё отлажено», — поясняет Граубе.

Проблема, по его мнению, в том, что изменения, касающиеся гражданской обороны и безопасности людей, не доходят до самого человека. «Индивид не получил объяснений, ему не рассказали, что он должен делать в кризисной ситуации».

Позняк добавил, что Центр управления кризисами — это важная основа, но: «Если мы хотим готовиться к войне, нужно инвестировать огромные средства в инфраструктуру, и тут без Вооружённых сил не обойтись. Чтобы понимать, к чему мы готовимся, надо знать, на что способны или не способны наши Вооружённые силы — что они могут перехватить, а что нет: ракеты, дроны… Всё это теснейшим образом связано с Вооружёнными силами».

#нвс #армия
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    27-го августа

    Зачем тратить деньги, которых нет, на оборону, которая нас не защитит.

    21
    1

