43% жителей Латвии не уверены в своем финансовом положении в пенсионном возрасте

Сомнения по поводу будущего есть у каждого третьего молодого человека и более половины жителей в возрасте от 30 до 59 лет. В то же время среди пожилых жителей, часть которых уже получает пенсию, в своем финансовом будущем не уверены 24%.

В своем благополучии в старости частично уверены 29% жителей. Хотя молодые люди немного более оптимистичны, этот ответ почти одинаково часто давали жители всех возрастов.

В свою очередь, 6% жителей Латвии очень уверены в своем финансовом будущем в пенсионном возрасте.