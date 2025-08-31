Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Виноваты самокаты? Число детских травм этим летом выросло на треть 0 1045

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Виноваты самокаты? Число детских травм этим летом выросло на треть
ФОТО: LETA

На треть выросло число детских травм в Латвии - сообщили страховщики.

Количество детских травм этим летом увеличилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщило агентству LETA страховое агентство.

Если прошлым летом за два месяца было подано 904 заявления на компенсацию, то в этом году уже 1187, а выплаченные компенсации превысили 114 000 евро.

У самых маленьких детей травмы чаще всего случались в бытовых ситуациях — на игровых площадках, качелях или даже при прыжках на кровати, отмечают страховщики. Например, шестилетний мальчик, упав с качелей, получил перелом руки, и страховая выплата превысила 590 евро. В другом случае пятилетний ребёнок, выпав из кровати, получил вывих и перелом.

Больше всего травм этим летом было у детей в возрасте от семи до 12 лет — в этой группе зарегистрировано более 400 заявлений, что вдвое больше, чем среди дошкольников. Причиной становятся не только игры, но и велосипеды, самокаты и ролики — в среднем каждая седьмая травма в этом возрасте связана с так называемыми "средствами микромобильности". Возможно, на это влияет и доступность прокатных электросамокатов - так как родители дают свои карты детям, которые ездят на электросамокатах несмотря на официальный запрет пользования до 18 лет. Не менее опасен батут — за два месяца только одна страховая компания получила 64 заявления, что означает почти один случай в день.

В подростковом возрасте на первый план выходит спорт. Наиболее травмоопасным этим летом оказался футбол — зарегистрировано 110 заявлений, что значительно больше, чем в прошлом году (85). Баскетбол с 34 случаями занимает второе место, за ним следуют лёгкая атлетика и BMX-велоспорт. Страховая комаания отмечает, что этим летом поступили также несколько заявлений от танцоров во время Праздника песни и танца.

В отдельных случаях травмы получали и при работе с инструментами — во время колки дров или пилки досок, однако это скорее исключения, чем тенденция.

Единственная сфера, где наблюдается снижение, — это дорожно-транспортные происшествия. По данным Дирекции безопасности дорожного движения, в 2023 году в таких происшествиях пострадали 942 ребёнка, однако в 2024 году число снизилось до 855. В этом году до мая зарегистрирован 441 случай с пострадавшими детьми.

Читайте: Вон с дороги! Латвийцы активно подписываются за «тротуары для пешеходов»

Читайте нас также:
#чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 238
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 260
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 265
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 521

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 92
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 33
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 22
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 33
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 157
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 69
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 92
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 33
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео