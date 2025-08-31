Виноваты самокаты? Число детских травм этим летом выросло на треть

Количество детских травм этим летом увеличилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщило агентству LETA страховое агентство.

Если прошлым летом за два месяца было подано 904 заявления на компенсацию, то в этом году уже 1187, а выплаченные компенсации превысили 114 000 евро.

У самых маленьких детей травмы чаще всего случались в бытовых ситуациях — на игровых площадках, качелях или даже при прыжках на кровати, отмечают страховщики. Например, шестилетний мальчик, упав с качелей, получил перелом руки, и страховая выплата превысила 590 евро. В другом случае пятилетний ребёнок, выпав из кровати, получил вывих и перелом.

Больше всего травм этим летом было у детей в возрасте от семи до 12 лет — в этой группе зарегистрировано более 400 заявлений, что вдвое больше, чем среди дошкольников. Причиной становятся не только игры, но и велосипеды, самокаты и ролики — в среднем каждая седьмая травма в этом возрасте связана с так называемыми "средствами микромобильности". Возможно, на это влияет и доступность прокатных электросамокатов - так как родители дают свои карты детям, которые ездят на электросамокатах несмотря на официальный запрет пользования до 18 лет. Не менее опасен батут — за два месяца только одна страховая компания получила 64 заявления, что означает почти один случай в день.

В подростковом возрасте на первый план выходит спорт. Наиболее травмоопасным этим летом оказался футбол — зарегистрировано 110 заявлений, что значительно больше, чем в прошлом году (85). Баскетбол с 34 случаями занимает второе место, за ним следуют лёгкая атлетика и BMX-велоспорт. Страховая комаания отмечает, что этим летом поступили также несколько заявлений от танцоров во время Праздника песни и танца.

В отдельных случаях травмы получали и при работе с инструментами — во время колки дров или пилки досок, однако это скорее исключения, чем тенденция.

Единственная сфера, где наблюдается снижение, — это дорожно-транспортные происшествия. По данным Дирекции безопасности дорожного движения, в 2023 году в таких происшествиях пострадали 942 ребёнка, однако в 2024 году число снизилось до 855. В этом году до мая зарегистрирован 441 случай с пострадавшими детьми.

