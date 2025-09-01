Baltijas balss logotype
В этом году обучение в Страдиня начнут 429 иностранца из 42 стран 0 325

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
В этом году обучение в Страдиня начнут 429 иностранца из 42 стран
ФОТО: LETA

В этом году обучение в Рижском университете имени Страдиня (РУС) начнут 429 иностранных студентов из 42 стран, сообщили агентству LETA в университете.

Количество принятых иностранных студентов за последние годы немного сократилось. Если в 2023 году обучение начали 508 молодых людей из 39 стран, то в прошлом году — уже на 72 меньше, то есть 436 студентов из 43 стран.

Сокращение числа иностранных студентов в вузе объясняют осознанной политикой университета: для иностранных студентов были повышены требования при приёме, а также уменьшено количество мест в самых популярных англоязычных программах. Это сделано с целью повышения качества знаний студентов.

В то же время общее количество студентов в университете не уменьшается, и интерес к обучению в РУС продолжает расти, отметили в вузе.

Больше всего иностранных студентов в этом году зачислено на медицинский факультет — 370 человек, на стоматологию — 36, а в другие программы — по дипломатии, управлению здравоохранением и бизнесу — соответственно восемь, восемь и семь студентов.

Большинство иностранных студентов, зачисленных в этом году, представляют Европу — Швецию (21%), Германию (19%), Финляндию (19%) и Норвегию (17%).

В этом году РУС принял в общей сложности почти 2000 новых студентов.

#высшее образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

