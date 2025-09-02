Это лето в Латвии — самое прохладное с 2017 года

Календарное лето 2025 года в Латвии оказалось самым прохладным с 2017 года и самым дождливым с 2016 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

Средняя температура воздуха в июне, июле и августе составила +16,4 градуса, что на две десятых градуса ниже нормы. Предыдущее лето, более холодное нормы, было в 2017 году, когда средняя температура воздуха не превысила +15,6 градуса.

Самое холодное лето в истории метеорологических наблюдений в Латвии было в 1928 году, когда средняя температура составила лишь +12,7 градуса. Самым жарким стало лето 2021 года со средней температурой +18,8 градуса.

Количество осадков в стране этим летом в среднем составило 272 миллиметра, или 122% от нормы, что является наибольшим показателем с 2016 года, когда за три месяца выпало 312 миллиметров. Тогда самым дождливым был август, а в этом году больше всего осадков выпало в июле, тогда как август был самым сухим летним месяцем.

В 2025 году лишь в феврале, марте и августе количество осадков в среднем по стране было меньше нормы. В трёх месяцах — мае, июне и августе — температура воздуха оказалась ниже среднего показателя 1991–2020 годов.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, сентябрь в Латвии ожидается теплее и немного суше, чем обычно.