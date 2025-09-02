Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
На случай войны: правительство Латвии обновило секретный план мобилизации армии

Во вторник на закрытом заседании правительство утвердило обновлённый план мобилизации Национальных вооружённых сил (НВС).

Детали плана держатся в секрете. План подготавливается на случай чрезвычайного положения или военного времени.

План предусматривает развертывание НВС для частичной или полной боевой готовности, определяет руководство мобилизацией, его обязанности, порядок мобилизации и материально-техническое обеспечение, необходимое для её проведения.

План дополняется необходимыми для НВС материально-техническими ресурсами в соответствии с развитием новых возможностей НВС и обновляется с учётом оценки ситуации угрозы государству.

Утверждённый план мобилизации послужит основой для дальнейшего военного планирования, а его элементы будут отрабатываться в ходе различных учений НВС — при организации проверок мобилизационной готовности и обучении персонала, задействованного в проведении мобилизации.

  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Смешно, в случае военных действий мобилизацию, даже не успеют объявить.

    0
    0
  • A
    Aleks
    3-го сентября

    Давно имеется секретный план для сокращения населения Латвии.Это уже более радикальный вариант и более действенный.Год и из населения останутся только старики да дети,да Ит о не факт,что видим по сектору Газа.

    15
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    2-го сентября

    Урсула план подогнала

    33
    1
