На случай войны: правительство Латвии обновило секретный план мобилизации армии

Во вторник на закрытом заседании правительство утвердило обновлённый план мобилизации Национальных вооружённых сил (НВС).

Детали плана держатся в секрете. План подготавливается на случай чрезвычайного положения или военного времени.

План предусматривает развертывание НВС для частичной или полной боевой готовности, определяет руководство мобилизацией, его обязанности, порядок мобилизации и материально-техническое обеспечение, необходимое для её проведения.

План дополняется необходимыми для НВС материально-техническими ресурсами в соответствии с развитием новых возможностей НВС и обновляется с учётом оценки ситуации угрозы государству.

Утверждённый план мобилизации послужит основой для дальнейшего военного планирования, а его элементы будут отрабатываться в ходе различных учений НВС — при организации проверок мобилизационной готовности и обучении персонала, задействованного в проведении мобилизации.