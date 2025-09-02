Baltijas balss logotype
В Латвии начинаются военные учения Namejs-2025 0 471

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2025
LETA
В Латвии начинаются военные учения Namejs-2025

Сегодня на всей территории Латвии начнутся организованные Национальными вооруженными силами (НВС) комплексные учения государственной обороны "Namejs 2025". В них примут участие около 12 000 латвийских и союзных солдат и военнослужащих, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

Учения продлятся до 8 сентября.

В учениях примут участие солдаты всех подразделений НВС, в том числе солдаты Службы государственной обороны, военнослужащие запаса и военнослужащие союзников.

Учения организованы в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В них примут участие союзные войска из США, Эстонии и Литвы, штаб многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделение НАТО по интеграции сил в Латвии, командование канадских сил в Латвии.

В ходе учений латвийские и союзные войска и военная техника будут передвигаться по главным и региональным дорогам Латвии. Военные самолеты будут летать в латвийском воздушном пространстве, в том числе на малой высоте, а на полигонах будут проводиться боевые стрельбы.

#учения #нвс #армия
Видео