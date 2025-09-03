Baltijas balss logotype
Ради новой велодорожки в Приедайне вырубят 55 сосен

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Ради новой велодорожки в Приедайне вырубят 55 сосен
ФОТО: Google Maps

В Юрмале для строительства велодорожки планируется вырубить 60 деревьев вдоль улицы Лиелайс проспектс, сообщает самоуправление Юрмалы, пишет ЛЕТА.

Планируется вырубить 55 хвойных деревьев, часть из которых повреждена, а также пять лиственных деревьев. По вопросу вырубки объявлено общественное обсуждение, которое продлится до 23 сентября.

Велодорожку планируется построить вдоль Большого проспекта — от станции Приедайне до улицы Бабитес, включая железнодорожный переезд на улице Бабитес, в Юрмале.

Проект реализуется с целью содействия экологически чистым способам передвижения и снижения транспортной нагрузки, отмечает самоуправление.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция существующей пешеходной дорожки на улице Бабитес — от уже реализованного участка велодорожки и автостоянки до железнодорожного переезда. Дорожка будет расширена до 3,75 метра и оборудована так называемым пешеходным лабиринтом для обеспечения безопасного пересечения железнодорожных путей. Также планируется расширение самого железнодорожного переезда.

На улице Спилвес от железнодорожного переезда до улицы Лиелайс проспектс предусмотрено строительство новой пешеходной дорожки, также с пешеходным лабиринтом. Далее по маршруту будет построена комбинированная пешеходная и велодорожка, рассчитанная на движение в обоих направлениях.

Ширина проезжей части на улице Спилвес составит семь метров, за которой будет построена новая дорожка для пешеходов и велосипедистов.

Дополнительно планируется обновить стоянку у железнодорожной станции Приедайне — на правой стороне проезжей части. На стоянке будет предусмотрено семь парковочных мест, в том числе одно — для людей с особыми потребностями. Заезд на стоянку будет осуществляться через пешеходную и велосипедную дорожку, которая в этой зоне будет приподнята на десять сантиметров, образуя "лежачего полицейского" и обеспечивая приоритет для более уязвимых участников движения.

На парковке также будет размещена площадка для контейнеров с отходами — предусмотрено четыре контейнера, которые будут ограждены деревянным забором с трёх сторон.

Кроме того, на улице Лиелайс проспектс планируется расширение автобусных остановок. На остановках установят навесы.

Самоуправление указывает, что в ходе реализации проекта будет улучшено транспортное сообщение с Бабите и Ригой, что будет способствовать мобильности и расширению возможностей передвижения для жителей. Будет поддерживаться использование экологичного транспорта и снижаться уровень загрязнения.

#юрмала #экология #велосипеды
