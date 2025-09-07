Baltijas balss logotype
В этом году выдано 42 справки психиатров об освобождении от проверки знания госязыка 0 584

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2025
LETA
В этом году выдано 42 справки психиатров об освобождении от проверки знания госязыка

Национальный центр психического здоровья (NPVC) в этом году выдал уже 42 заключения психиатров об освобождении от проверки знания государственного языка.

Для сравнения, в прошлом году было выдано 36 таких заключений.

Как поясняют в NPVC, освобождение от проверки знания государственного языка, связанное с получением вида на жительство в Латвии или статуса постоянного резидента Европейского Союза, регулируется положениями Кабинета министров о знании государственного языка, порядке проверки знаний и государственной пошлине за проверку.

Согласно этим положениям, сертификат об уровне владения языком должен быть представлен при приеме на работу, и в этих положениях для каждой профессии определено, какой уровень знаний должен быть.

В приложении к положениям указано, при каких диагнозах психиатр может выдать освобождение от всей или части проверки знаний государственного языка.

Освобождение или льготы от проверки знаний государственного языка предоставляются людям с серьезными нарушениями здоровья. Правила предусматривают, что полное освобождение могут получить лица с тяжелыми психическими или когнитивными заболеваниями, например, различными формами деменции, шизофренией или тяжелой умственной отсталостью.

В случае умеренных нарушений, например, нарушений слуха, зрения или артикуляции, облегчения предоставляются только для определенных частей экзамена, например, понимания на слух, чтения или устной речи.

Для постановки любого диагноза состояние здоровья должно соответствовать критериям диагностики, описанным в Международной классификации болезней МКБ-10, в том числе путем проведения обследований, подтверждающих это. Здесь недостаточно одного только описания врача, подчеркивают в центре.

Человек, которому выдано заключение, далее подает его в Управление по делам гражданства и миграции, чтобы получить соответствующий статус или разрешение, либо работодателю.

NPVC также издал приказ, который определяет порядок предоставления заключений, чтобы превентивно избежать возможных недобросовестных действий.

#экзамены #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео