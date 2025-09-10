На фоне стран ОЭСР Латвия тратит на образование прискорбно мало

С 2015 по 2022 год средние расходы на одного учащегося в Латвии сократились на 988 долларов США или 841 евро, тогда как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем эти расходы за указанный период времени увеличились, свидетельствует ежегодный доклад ОЭСР «Краткий обзор образования».

Латвия является одной из четырех стран ОЭСР, в которых финансирование образования в период с 2015 по 2022 год сократилось. Такая же тенденция наблюдается в Финляндии, Мексике и Турции.

В среднем по странам ОЭСР доля бюджета, выделяемая на образование, сократилась лишь незначительно — с 10,9% до 10,1%. Учитывая сокращение числа учащихся, доля государственного бюджета, выделяемая на образование в Латвии, сократилась еще более резко — с 11,6% до 7,4%.

В Латвии правительство выделяет 7806 долларов США (6666 евро) на одного учащегося общеобразовательной школы, что ставит страну в ряд стран с более низким уровнем финансирования. В то же время расходы на высшее образование еще ниже — 6873 доллара США (5850 евро) на одного студента по сравнению со средним показателем по ОЭСР в 15 102 доллара США (12 855 евро).

В Латвии инвестиции в формальное образование от начальной школы до высшего образования составляют 3,8% от валового внутреннего продукта (ВВП), что по-прежнему ниже среднего показателя по ОЭСР — 4,7%.

В то же время из отчета следует, что эффективность образования и качество результатов зависят не только от объема финансирования, но и от эффективности использования ресурсов и организации системы образования. Несмотря на более низкие расходы на одного ученика, Латвия, как и Япония и Корея, способна поддерживать относительно высокий уровень результатов по математике. Это подтверждают результаты Международной программы оценки учащихся ОЭСР «PISA 2022».

В дошкольном образовании в Латвии государственные расходы с 2015 по 2022 год выросли на 23 %. Это частично связано с ростом числа зарегистрированных детей на 7,7 %. В результате расходы на одного ребенка увеличились на 14,2%, что, однако, меньше среднего роста в странах ОЭСР, который составляет 24%. Государственное финансирование дошкольного образования составляет 92,8% от общего бюджета, по сравнению со средним показателем по ОЭСР, который составляет 85,6%.

В то же время в сфере высшего образования государственное финансирование составляет лишь 55,4% от общего бюджета, что ниже среднего показателя по ОЭСР – 67,4%. В сфере профессионального среднего образования государство покрывает 95% расходов, в то время как в программах общего среднего образования – лишь 15%.

Чтобы улучшить распределение и эффективность финансирования образования, в этом году в Латвии начали постепенно внедрять новую модель финансирования школ «Программа в школе». Реформа предусматривает выделение финансирования на основе типа школьной программы, размера классов и количества принятых учеников. В свою очередь, местные власти будут отвечать за софинансирование школ, которые не соответствуют критериям, установленным правительством.