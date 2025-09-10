Синоптики рассказали, как изменится погода во второй половине недели

Во второй половине этой недели в Латвии ожидается больше облаков, временами будут идти дожди и станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

В четверг юго-восточный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, в пятницу он стихнет, а в конце недели ожидается южный ветер от слабого до умеренного. Временами будут идти дожди, местами - ливни с грозами. Ожидается, что больше дождей выпадет в четверг вечером в Курземе и в ночь на пятницу в центральной части страны.

Максимальная температура воздуха составит в основном +17...+22 градуса, в четверг столбики термометров местами еще поднимутся до +24 градусов, а в пятницу в некоторых районах восточной Латвии при пасмурной погоде будет не теплее +15 градусов. Ночью температура воздуха в основном будет держаться выше +10 градусов.

На следующей неделе станет еще на пару градусов прохладнее, однако средняя температура воздуха ожидается выше нормы. Временами будет идти дождь, возможен порывистый ветер.