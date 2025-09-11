Четверг будет очень ветреным, с юго-запада что-то приближается

В четверг скорость юго-восточного ветра в Латвии будет достигать 13-18 метров в секунду порывами, прогнозируют синоптики.

Самая ветреная погода будет в Курземе и Земгале. Могут ломаться ветки и некоторые деревья. Ветер начнет стихать ночью и утром в пятницу.

Облачность усилится с юго-запада, дождь достигнет Курземе в четверг днем.

Воздух прогреется до +20...+25 градусов.

11 сентября в Риге облачность будет постепенно увеличиваться, но дождя не будет. Ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +24, +25 градусов.