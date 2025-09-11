Baltijas balss logotype
Сегодня станет ясно, закроют ли воздушное пространство на восточной границе и что это значит 4 1099

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2025
LETA
Сегодня станет ясно, закроют ли воздушное пространство на восточной границе и что это значит
ФОТО: АрмiяInform

Национальные вооруженные силы (НВС) сегодня представят оценку необходимости закрытия воздушного пространства Латвии на восточной границе, сообщил в эфире латвийского телеканала «Šodienas jautājums» командующий НВС генерал-майор Каспарс Пуданс.

Он пояснил, что закрытие воздушного пространства отклонит маршруты гражданских воздушных судов, что даст возможность принимать решения гораздо быстрее.

Что касается прозвучавших призывов закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью в связи с российскими военными учениями «Запад», Пуданс отметил, что Латвия уже в прошлом году закрыла свои пограничные пункты и укрепила их, а три открытых пункта готовы к закрытию в течение нескольких часов, если такое решение будет принято.

Он также отметил, что у границ Латвии учения «Запад» не наблюдаются, однако в Польше, которая решила закрыть свои границы с Россией, вблизи границы находятся два полигона, которые могут стать почвой для возможных провокаций.

«На суше вероятность неожиданных провокаций гораздо ниже, а в воздушном пространстве все иначе, там другая динамика, скорости, поэтому там это было бы вполне целесообразно», — сказал Пудан.

Как сообщалось, после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши министр обороны Андрис Спрудс поручил НВС оценить возможность закрытия воздушного пространства Латвии на восточной границе.

В свою очередь, Кабинет министров совместно с ответственными службами оценит ограничения на пересечение восточной границы Латвии, о чем в среду договорился Национальный совет безопасности.

В ночь на среду в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных беспилотников, из которых те, которые представляли прямую угрозу, были сбиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено 19 раз и что было сбито по меньшей мере три беспилотника.

#граница #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • lo gos
    lo gos
    11-го сентября

    А если всплывает атомная подводная лодка возле замка?

    9
    2
  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Ну, если закроют границы, то таможенников и погранцов нужно срочно сокращать, а иначе, зачем они нужны, еще на них деньги тратить.

    15
    2
  • З
    Злой
    11-го сентября

    Хорошо что от закрытия границы в латвии ровным счётом ничего не зависит, можно и через другие страны поехать.

    27
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го сентября

    ВС СССР действуют на всей территории Союза ССР. Тем более Прибалтика в ООН зарегистрирована как Мятежная территория

    19
    2
Читать все комментарии

