Сегодня станет ясно, закроют ли воздушное пространство на восточной границе и что это значит

Национальные вооруженные силы (НВС) сегодня представят оценку необходимости закрытия воздушного пространства Латвии на восточной границе, сообщил в эфире латвийского телеканала «Šodienas jautājums» командующий НВС генерал-майор Каспарс Пуданс.

Он пояснил, что закрытие воздушного пространства отклонит маршруты гражданских воздушных судов, что даст возможность принимать решения гораздо быстрее.

Что касается прозвучавших призывов закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью в связи с российскими военными учениями «Запад», Пуданс отметил, что Латвия уже в прошлом году закрыла свои пограничные пункты и укрепила их, а три открытых пункта готовы к закрытию в течение нескольких часов, если такое решение будет принято.

Он также отметил, что у границ Латвии учения «Запад» не наблюдаются, однако в Польше, которая решила закрыть свои границы с Россией, вблизи границы находятся два полигона, которые могут стать почвой для возможных провокаций.

«На суше вероятность неожиданных провокаций гораздо ниже, а в воздушном пространстве все иначе, там другая динамика, скорости, поэтому там это было бы вполне целесообразно», — сказал Пудан.

Как сообщалось, после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши министр обороны Андрис Спрудс поручил НВС оценить возможность закрытия воздушного пространства Латвии на восточной границе.

В свою очередь, Кабинет министров совместно с ответственными службами оценит ограничения на пересечение восточной границы Латвии, о чем в среду договорился Национальный совет безопасности.

В ночь на среду в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных беспилотников, из которых те, которые представляли прямую угрозу, были сбиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено 19 раз и что было сбито по меньшей мере три беспилотника.