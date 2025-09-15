Baltijas balss logotype
Сотни миллионов евро! Латвийские банки отчитались о баснословных прибылях

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Сотни миллионов евро! Латвийские банки отчитались о баснословных прибылях
ФОТО: Global Look Press

Прибыль латвийских банков в первом полугодии составила 211,476 млн евро. Это почти на треть меньше, чем в прошлом году, и падение может объясняться введением «взноса солидарности» - налога на сверхприбыль банков - с 2025 года, который обязателен для всех зарегистрированных в Латвии кредитных учреждений и филиалов банков из других стран. Этот сбор, принятый Сеймом в конце 2024 года, направлен на увеличение доходов государственного бюджета.

Банковский сектор Латвии в первом полугодии текущего года получил прибыль в размере 211,476 млн евро, что на 30,8% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Процентные доходы банков за первые шесть месяцев 2025 года составили 653,261 млн евро, что на 15,8% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, тогда как процентные расходы снизились на 15,3% и составили 176,619 млн евро.

При этом денежные доходы от банковской комиссии в первом полугодии текущего года составили 179,132 млн евро, что на 6,4% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года, а денежные расходы по банковской комиссии выросли на 8,5% - до 54,779 млн евро.

На конец июня 2025 года активы банковского сектора составляли в общей сложности 30,397 млрд евро, что на 0,3%, или 93,600 млн евро меньше, чем на конец 2024 года, когда активы банковского сектора составляли 30,491 млрд евро.

Объем кредитов, выданных банками небанковским клиентам, к концу июня этого года составил 17,407 млрд евро, что на 4,5%, или 746,473 млн евро, больше, чем на конец 2024 года.

В том числе объем займов, выданных внутренним клиентам на конец июня 2025 года, составил 14,500 млрд евро, что на 4,4%, или 616,690 млн евро, больше, чем на конец прошлого года.

Размер займов, выданных внутренним домохозяйствам, в конце июня составил 6,911 млрд евро, что по сравнению с концом 2024 года больше на 4,4%, или 290,987 млн евро, а размер займов, выданных внутренним нефинансовым обществам, составил 7,095 млрд евро, что больше на 5,1%, или 347,185 млн евро, в том числе малым и средним предприятиям в виде займов выдано 4,366 млрд евро, что на 6,1%, или 249,695 млн евро, больше, чем в конце прошлого года.

По вкладам банки на 31 марта этого года привлекли 25,694 млрд евро, что на 0,5% (135,029 млн евро) больше, чем в конце 2024 года.

В том числе размер вкладов внутренних клиентов по сравнению с концом прошлого года уменьшился на 0,5% (114,228 млн евро) и на конец июня составил 20,948 млрд евро.

Объем вкладов внутренних домохозяйств в первом полугодии текущего года вырос на 3,9%, или на 438,770 млн евро, составив на 31 марта 2025 года 11,643 млрд евро, а объем вкладов внутренних нефинансовых обществ уменьшился на 7,5%, или на 589,096 млн евро, составив 7,31 млрд евро.

Данные Банка Латвии также свидетельствуют, что рыночная доля пяти крупнейших банков по активам в этом году на конец июня составила 87,99% (в конце 2024 года - 88,28%), по кредитам небанковским клиентам - 86,88% (87,46%), а по вкладам небанковских клиентов - 89,84% (88,64%).

В 2024 году общая прибыль банковского сектора составила 569,533 млн евро, в том числе в первом квартале прошлого года прибыль банков составила 165,765 млн евро.

Ранее в латвийском сегменте соцсетей произошел новый скандал: ряд клиентов Swedbank получили в последние дни информацию от банка, что лимит снятие наличных будет понижен.

Читайте: «Swedbank в Латвии совсем обалдел!» Банк не хочет отдавать наличные деньги со счета?

Читайте нас также:
Оставить комментарий

Видео