«Спасибо, мисс, мы вас очень любим»: к Ланге потянулись широкие массы

В социальной сети TikTok завирусилось видео, на котором пара студентов Латвийского университета из Нигерии передают привет главной защитнице латышского языка - депутату от Нацблока Лиане Ланге. Правда, на английском.

"Спасибо, мисс Ланга, мы вас очень любим!", - говорит один из темнокожих студентов на видео.

Он подчеркивает, что жить в Латвии очень приятно.

Он и его товарищ учатся в Латвийском университете. И всего обучаться будут три года. Если, конечно, Ланга не решит по-иному.

Напомним, что недавно главный руссификатор выложила у себя в соцсети фото чернокожего курьера, лицо которого было замотано шарфом, будто в Риге песчаная буря.

"Разрешено ли работать и передвигаться по Риге с закрытым лицом, уважаемая Рижская муниципальная полиция? Я бы не хотела, чтобы иностранцы приносили на наши улицы свои и чужие культурные/религиозные традиции и делали нашу безопасность более уязвимой!" - написала политик в социальной сети Facebook.