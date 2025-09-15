Baltijas balss logotype
«Спасибо, мисс, мы вас очень любим»: к Ланге потянулись широкие массы 5 2320

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
«Спасибо, мисс, мы вас очень любим»: к Ланге потянулись широкие массы

В социальной сети TikTok завирусилось видео, на котором пара студентов Латвийского университета из Нигерии передают привет главной защитнице латышского языка - депутату от Нацблока Лиане Ланге. Правда, на английском.

"Спасибо, мисс Ланга, мы вас очень любим!", - говорит один из темнокожих студентов на видео.

Он подчеркивает, что жить в Латвии очень приятно.

Он и его товарищ учатся в Латвийском университете. И всего обучаться будут три года. Если, конечно, Ланга не решит по-иному.

Напомним, что недавно главный руссификатор выложила у себя в соцсети фото чернокожего курьера, лицо которого было замотано шарфом, будто в Риге песчаная буря.

"Разрешено ли работать и передвигаться по Риге с закрытым лицом, уважаемая Рижская муниципальная полиция? Я бы не хотела, чтобы иностранцы приносили на наши улицы свои и чужие культурные/религиозные традиции и делали нашу безопасность более уязвимой!" - написала политик в социальной сети Facebook.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го сентября

    Бабушку Лангу уже разорвало на сотни маленьких лангУшек?

  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го сентября

    Лучше пусть вейдемане привет запишут. Та особо в истерике колотится от чёрных наглых лапищ и мордищ.

  • A
    Aleks
    15-го сентября

    Конечно,пасмурные очень любят Лангу,потому что на словах она якобы с ними борется,а на деле четко выполняет программу по замещению коренного белого населения Латвии.Отсюда так же и ненависть к русским.Мало того,что православные,так и ещё и белые,гады 👽🔯

  • A
    Aleks
    15-го сентября

    ,,Уберем с наших улиц нищебродов!,, Миллионеры и чиновники Латвийского государства,прикупившие или построившие в Юрмале дома и желающие жить в покое и подальше от ,, быдла,,населяющего Ригу и Латвию в целом.

  • Е
    Ехидный
    15-го сентября

    оставьте уже в покое Ланге !!!тетка живет в своем придуманом мире и если у нее отнять русофобию ,то она просто помрет от тоски !!!

