Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каждый второй неплательщик алиментов имеет судимость 2 350

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2025
LETA
Каждый второй неплательщик алиментов имеет судимость

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается, пишет Diena.

При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро. Для её сокращения планируется упростить процедуру заключения мирового соглашения между фондом и должником.

Статистика показывает, что в текущем году по состоянию на 31 августа алименты из фонда выплачивались 25 208 человек (в 2024 году - 25 909, в 2023 году - 26 438), а 31 937 детей (в 2024 году - 33 398, в 2023 году - 34 350) будут получать эту выплату и в следующем периоде. В свою очередь, количество зарегистрированных должников составляет 47 410 (в 2024 году - 42 295, в 2023 году - 41 959).

Что касается выплаченных сумм, то за восемь месяцев этого года они достигли 37,3 млн евро (в 2024 году - 49,7 млн, в 2023 году - 51 млн евро). Сумма взысканных в регрессном порядке денежных средств в этом году составляет 11,6 млн евро, в прошлом и позапрошлом годах - по 16,3 млн евро.

В процентном отношении к выплаченным алиментам они составляют соответственно: 30,48% в этом году, 32,92% в 2024 году и 31,92% в 2023 году. В целом основной долг достигает 470 427 455 евро, а проценты - 119 954 331 евро, или 20,32%. Фонд алиментов напоминает, что должники должны учитывать ограничения своих прав: уголовную ответственность, принудительное взыскание долга присяжным судебным исполнителем (долг передается для принудительного взыскания и за границу), причем у него нет срока давности, а сумма увеличивается на 6% в год.

Информация передается в Бюро кредитной информации, поэтому возможность взять кредит закрыта.

Существуют и другие ограничения: запрещено использовать огнестрельное оружие, играть в азартные игры, управлять транспортным средством (включая судно), но не если это является источником дохода, как, например, для водителей-дальнобойщиков, занимать должность (судьи, присяжного нотариуса или судебного исполнителя). Кроме того, информация о должнике публикуется на портале www.latvija.lv.

По данным фонда, в отношении этих лиц зарегистрировано 306 871 дело об исполнительном производстве. 88% должников - мужчины и лишь 12% - женщины. 62% из них моложе 50 лет, 11% имеют инвалидность, 75-80% не имеют дохода или имущества, а 14% не имеют известного места жительства. 53% имеют судимости, в том числе 41% связаны с лишением свободы.

Читайте нас также:
#алименты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleksandr
    16-го сентября

    Интересна система взымания долгов с неплатильщиков. Подаётся заявление в суд. Суд назначает судебного исполнителя, который взимает в свою пользу не то что положено по закону, становится миллионером, а неплатильщик должен выживать на оставшиеся 316 евро в месяц. Конечно же такой неплатильщик будет выкручиваться как может! Приблизительный расклад взымания долка таков на 10000 реалного долга приходится 35000 долга с накрутками от судебного исполнителя! Ну и где тут борьба с неплатильщиками? Я вижу только обогащение некоторых господ за счёт низших слоёв населения!

    6
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Aleksandr
    17-го сентября

    Так может не доводить до суда а просто честно отдавать долги или платить алименты на своих детей? Или эта нелепая мысль не приходит в голову?

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 329
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 300
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 356
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 363

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 6
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 32
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 39
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 37
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 37
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 62
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 6
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 32
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео