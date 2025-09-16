Каждый второй неплательщик алиментов имеет судимость

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается, пишет Diena.

При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро. Для её сокращения планируется упростить процедуру заключения мирового соглашения между фондом и должником.

Статистика показывает, что в текущем году по состоянию на 31 августа алименты из фонда выплачивались 25 208 человек (в 2024 году - 25 909, в 2023 году - 26 438), а 31 937 детей (в 2024 году - 33 398, в 2023 году - 34 350) будут получать эту выплату и в следующем периоде. В свою очередь, количество зарегистрированных должников составляет 47 410 (в 2024 году - 42 295, в 2023 году - 41 959).

Что касается выплаченных сумм, то за восемь месяцев этого года они достигли 37,3 млн евро (в 2024 году - 49,7 млн, в 2023 году - 51 млн евро). Сумма взысканных в регрессном порядке денежных средств в этом году составляет 11,6 млн евро, в прошлом и позапрошлом годах - по 16,3 млн евро.

В процентном отношении к выплаченным алиментам они составляют соответственно: 30,48% в этом году, 32,92% в 2024 году и 31,92% в 2023 году. В целом основной долг достигает 470 427 455 евро, а проценты - 119 954 331 евро, или 20,32%. Фонд алиментов напоминает, что должники должны учитывать ограничения своих прав: уголовную ответственность, принудительное взыскание долга присяжным судебным исполнителем (долг передается для принудительного взыскания и за границу), причем у него нет срока давности, а сумма увеличивается на 6% в год.

Информация передается в Бюро кредитной информации, поэтому возможность взять кредит закрыта.

Существуют и другие ограничения: запрещено использовать огнестрельное оружие, играть в азартные игры, управлять транспортным средством (включая судно), но не если это является источником дохода, как, например, для водителей-дальнобойщиков, занимать должность (судьи, присяжного нотариуса или судебного исполнителя). Кроме того, информация о должнике публикуется на портале www.latvija.lv.

По данным фонда, в отношении этих лиц зарегистрировано 306 871 дело об исполнительном производстве. 88% должников - мужчины и лишь 12% - женщины. 62% из них моложе 50 лет, 11% имеют инвалидность, 75-80% не имеют дохода или имущества, а 14% не имеют известного места жительства. 53% имеют судимости, в том числе 41% связаны с лишением свободы.