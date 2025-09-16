Baltijas balss logotype
Продолжает расти заболеваемость Covid-19, пять пациентов умерли 1 1378

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Продолжает расти заболеваемость Covid-19, пять пациентов умерли
ФОТО: LETA

Продолжает расти заболеваемость "Covid-19", в том числе получена информация о пяти случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом, свидетельствуют новейшие данные эпидемиологического надзора Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Как сообщили агентству ЛЕТА в ЦПКЗ, на прошлой неделе доля лабораторно подтвержденных положительных образцов "Covid-19" достигла 18,9%. Неделей ранее доля положительных образцов составляла 17,3%.

В больницы за неделю поступили 45 пациентов с инфекцией "Covid-19", а всего в стационарах находится 81 пациент с этим диагнозом, из них у 26, или 32,1%, это основной диагноз.

Аналогичная эпидемиологическая ситуация наблюдалась и в прошлом году в это же время, пояснили в ЦПКЗ.

О росте интенсивности циркуляции вируса свидетельствуют и результаты мониторинга сточных вод - в сточных водах Латвии растет концентрация вируса. Доминирующей разновидностью вируса сейчас является "Omikron KP.3" или его производные.

ЦПКЗ напоминает, что вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
2
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Главное-уколись,а то мы тебя так запугаем,что копыта откинешь ещё не привившись Умершие пациенты,как читал были почти 90- лет А нечего шляться по дискоиекам,театрам и прочим людным местам в 90 то лет.

    17
    4

