Вопреки ожиданиям и вопреки настойчивым призывам предпринимателей правящие "смогли" сократить расходы бюджета следующего года только на 170 миллионов евро. Опрос, проведенный SKDS по заказу программы Латвийского ТВ "Kas notiek Latvijā?", показал, что в общей сложности 51,4% латвийцев в целом поддерживают более радикальное сокращение бюджетных расходов.

Примечательно, что среди тех, кто выступают за радикальное сокращение госрасходов, и большинство избирателей "Нового Единства".