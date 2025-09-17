Государство озаботилось восточным приграничьем: в парламенте рассматривали закон о создании инфраструктуры контрмобильности, фактически полностью относящийся к Латгалии (и еще немножко захватывающий Селию и Видземе).

В этой связи с письмом протеста к властям обратился глава совета развития Латгальского региона планирования Алдис Адамовичс: по его мнению планы строительства укреплений на рубежах ЕС и НАТО угрожают инвестициям и способствуют еще большему неравноправию.

Мы обратились за комментарием к предпринимателю и общественнику из Даугавпилса Михаилу Лавренову.

– Как в вашем городе обсуждается строительство оборонных линий?

– Скажу как горожанин: мы здесь живем будто в параллельной реальности. С одной стороны, ни для кого не секрет, что собираются строить: жители Даугавпилса и окружающих краев уже полтора-два года наблюдают, как в сторону границы едут грузовики с металлическими ежами, бетонными "зубами дракона". И те, кто часто ездит в Россию и Беларусь, даже знают, где их потом предварительно раскладывают.

Отношение превалирует следующее: никто этому не радуется, на мой взгляд. У меня очень широкий круг общения, у людей близ границы дома, хутора, земли. Таких, кто бы это позитивно воспринял – нет.

Мы и так в эдаком логистическом тупике оказались. Всем сейчас известно, какой транзит стал, а ведь на это бизнес был завязан. Латгалия из-за этого становится еще больше медвежьим углом. Поэтому поддерживающих это вы здесь не встретите.

Двинчане десятилетиями ходили за грибами, рыбачили, охотились, например, в Силенских лесах, куда сейчас, мягко говоря, совсем непросто попасть. Можно сказать, невозможно.

Даугавпилский индустриальный парк.

– Законодатели напирают на рост военно-промышленного комплекса в Латгалии, дескать, он обеспечит экономический бум.

– Мне известно о предприятиях, выпускающих продукцию оборонного, двойного назначения. Но не думаю, что производство металлических и бетонных ограничивающих конструкций как-то сильно влияет. Заводов дронов, как под Ригой, точно нет. На этом фоне у нас идет сокращение сотен людей на железной дороге. Ситуация так себе…

– Если мы возьмем факты из документа на домашней странице Сейма, то в них говорится о 30-километровой зоне вдоль границы с РФ и РБ. По площади это более 10 000 кв. км, то есть сопоставимо с территорией всей Латгалии.

– Да, мы слышали про эти 30 км. Кроме Даугавпилса, туда войдут и населенные пункты Лауцеса, Демене, Силене – там достаточное количество местных жителей. Если будет один сплошной укрепрайон?.. Мы видим на примере Украины, что может быть.

– Местная власть Даугавпилса и Резекне как-то соотносит себя с такой политикой государства?

– Я уже не депутат городской Думы, хотя проработал 8 лет. Руководство города должно принимать участие в гражданской обороне, но я не думаю, чтобы наш мэр об этом как-то позитивно высказывался. В Сети можно найти как раз другие его мнения.

– Одно время господин Элксниньш посещал даже приемы в консульстве Беларуси. Безвизовым режимом в этом государстве по-прежнему пользуется много жителей Латгалии, да и Латвии в целом, с другой стороны, правительство намерено запретить экскурсионные поездки на автобусах. Ваше мнение по поводу ситуации на этом направлении?

– У нас в городе эта возможность всегда оценивалась позитивно. Потому-то правительство и решило ее ограничить: возрастает туристический поток, пассажиропоток в Беларусь и Россию. В Даугавпилсе и Краславе каждый второй человек посещает эти страны. У многих там родственники, друзья, поездки в санатории очень распространены. Увы, это не нравится...

На границе люди ходят хмуро…

– Рижский вице-мэр Ратниекс призывает навести порядок с приезжими из дальнего зарубежья, мол, это нелегалы. В Даугавпилсе этот вопрос существует?

– У нас тоже появились приезжие, судя по всему, индусы и пакистанцы. Проживают тут полгода, год, чем занимаются – мне неизвестно. Не знаю, в каких цифрах это выражается, но все горожане видят жителей областей Украины, граничащих с Венгрией, которые стали приезжать к нам. Как утверждают "злые таксисты" они сдают свое жилье на Украине украинцам за деньги, а здесь живут на пособие.

– В общественном пространстве прозвучала интересная мысль о том, что в последние 5 лет по темпам роста зарплат Латгалия стала опережать столицу. Поправьте, если не так.

– Могу судить с позиции стороннего наблюдателя: на фоне Риги, да, Даугавпилс прибавил. Выглядит город положительно: чистый, ухоженный, убранный. Много чего развивается – зоны отдыха, парки, даже небольшие производства открываются.

Очень востребованы небольшие складские помещения. В принципе, любой, кто приезжает к нам, после нескольких лет паузы, замечает положительную динамику в Даугавпилсе. По демографии, конечно, наши показатели упали по сравнению с 2000-ми. Но те 400 детишек в год, которые у нас рождаются, наверняка останутся. Не будет резкого снижения демографии.

– Спасибо за Ваш рассказ!

С точки зрения министра

"Рига и окрестности в настоящее время явно живут в Европе", – заявил министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс («Новое Единство») на конференции, посвященной бюджету ЕС на 2028–2034 годы.

Однако Латгалия достигла лишь 37% от среднего показателя по Евросоюзу по валовому внутреннему продукту на душу населения, что свидетельствует об огромном разрыве между Ригой и другими регионами Латвии.

Министр также отметил, что в настоящее время все страны мира, в том числе и Латвия, «находятся в самой сложной геополитической ситуации со времен Второй Мировой войны».