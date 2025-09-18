Baltijas balss logotype
Наши университеты: к чему пришло импортированное управление вузами Латвии 0 2334

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Морская академия теперь является составной частью РТУ.

Морская академия теперь является составной частью РТУ.

Хорошей новостью для меня лично в этом сентябре стало, что младший сын продолжил семейную традицию и поступил в РТУ на инженерную специальность.

И меня теперь не только как журналиста, но и как отца студента интересует, что же там происходит вокруг высшего образования ЛР, кто им управляет…

Чем они там занимались 30 лет

Почти три десятка лет назад, 1 декабря 1995 года, Латвия обрела новый Закон о высшей школе. На следующий год создали Совет по высшему образованию, куда вошло 12 сведущих членов – из Академии наук, Ассоциации университетов, Совета ректоров, Латвийской конфедерации работодателей и прочих структур, призванных сращивать институты высшей школы, академическую среду, студентов, коммерческие структуры и государственное управление.

Совет разрабатывал национальную концепцию высшего образования, долгосрочные планы и предложения по развитию, прогнозировал число студентов и средства госбюджета, необходимые для их обучения; разрабатывал предложения по числу профессоров в высшей школе и по оплате учебы. Совет имел право ознакомиться с содержанием образования любого вуза, потребовать его внеочередной аккредитации.

И вот за все эти годы проделанное не увенчалось благодарностью от власти: министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство») вознамерилась Совет ликвидировать. Часть его функций передать Латвийскому совету по науке, часть – Комиссии качества обучения, Совету по человеческому капиталу.

А национальная академическая среда совсем не в восторге – председатель Совета по высшему образованию, профессор Латвийской академии художеств Андрис Тейкманис в ходе дискуссии в Сейме в сентябре указал, что страну ожидает "уменьшение независимости и академической демократии в системе высшего образования", так как "недостает доказательств, что ликвидация уменьшит бюрократию… Пропадает возможность следить за осуществлением начатых реформ высшего образования и оценкой его результатов".

Дети разных народов

Хотя, конечно, перемены в высшем образовании, по крайней мере, со стороны, выглядят довольно странно. 35 лет назад, когда мы учились в том же РТУ, студенты занимались 6 дней в неделю. Сейчас мой сын учится неполные 5 дней – на один день выпадает что-то дистанционное. Разумеется, в нынешней программе для инженеров отсутствуют обязательные ранее военное дело, философия и физкультура. Остается лишь верить, что в силу этого высшее образование, получение которого сократилось с 5 лет до 3 лет, останется не менее качественным.

В любом случае, сегодняшним студентам РТУ не приходится постоянно менять локации обучения: ранее приходилось постоянно мерить концы по Риге с улицы Азенес до улицы Эзермалас, а это 8-9 км. Сейчас вся учеба сосредоточена в кампусе на Кипсале – чудненький студенческий городок. Если подъезжаешь на общественно транспорте – такое впечатление, что ты в Западной Европе. В том числе по количеству "детей разных народов", что тянутся в оазис латвийского образования.

Реформы – для проформы?

Депутат от "Объединенного списка" Чеславс Батня, председатель подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу, заявил, что его "поразило решение МОН". А заместитель государственного секретаря сего ведомства Лана Франческа Дреймане извинилась перед участниками Совета "за вид, как эта коммуникация вышла наружу". То есть понимаем: не было никакого заранее запланированного процесса преобразования Совета, просто этого потребовала обязательная для всех ведомств "консолидация" бюджета, ведь все направляют на нужды обороны!

Профессор Тейкманис раскрыл, что Совет, по сравнению с другими госструктурами, тратится очень скромно: "Мы работаем со 130 тысячами евро. Конечно, всегда есть честь пожертвовать государству все, что у вас есть. Но это вряд ли усилит нашу безопасность".

– Мы помним, как всегда отличаются намеченные реформы от того, что получалось. Так что есть основания для опасений. Функций у нас было много…

В этом году Совет как раз занялся изучением практики вузов Латвии – теперь наши университеты и академики принимают будущих студентов и через централизованные экзамены, и путем специальных экзаменов на 12-м году обучения. Господин Тейкманис считает, что последнее – "честно". Пока что в том же РТУ потребовали предварительных экзаменов на самые востребованные специальности – программирование, архитектурно-строительные.

Депутат Батня поинтересовался у МОН – как же они теперь видят систему управления высшим образованием? Чиновница Дреймане честно ответила: "Мы задерживаем сроки…" Закрыть Совет, оказывается, не так просто – надо еще согласовать, а уже получены возражения от Министерства финансов. Так или иначе, в Министерстве образования и науки хотят "сэкономить ресурсы".

– Мы открыты для дискуссий, – пообещали в ведомстве. МОН не хочет, чтобы "решения принимались странно" (хотя именно так это и выглядит!)

– Бюрократию не уменьшаем, а увеличиваем, – высказался со своей стороны господин Батня, – вы принимаете решение, а мы будем те, кто за это голосует? В коалиции тоже не было об этом решения.

– Это было сюрпризом для нас, такое предложение, –недовольно высказалась Лига Клявиня, депутат от Союза "зеленых" и крестьян. Ее коллега по фракции, бывший ректор Вентспилсской высшей школы Янис Вуцанс, отметил, что в Латвии модель управления университетами выбрали – из Северной Рейн-Вестфалии, федеральной земли Германии!

"У нас не хватает понимания о высшем образовании в целом", – констатировала депутат Сейма Инесе Калниня из "Нового Единства". Что ж, партии власти, как говорится, и карты в руки. "Сломался" очередной министр, несите другого!

#высшее образование
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Видео