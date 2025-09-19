Baltijas balss logotype
Латвийские медики готовятся бороться с «жадным» правительством Силини 0 860

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Латвийские медики готовятся бороться с «жадным» правительством Силини

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) начнет процедуру коллективного спора об интересах, поскольку не было принято решение о выделении дополнительного финансирования для сектора здравоохранения, в том числе о повышении зарплат.

Как сообщила агентству ЛЕТА заместитель председателя профсоюза Лига Бариня, согласно презентации Министерства финансов, которая была рассмотрена на заседании совета, на сектор здравоохранения выделено 34 миллиона евро, что, по ее мнению, "абсолютно ничего не покрывает".

Бариня сообщила, что ЛПРЗСУ написал письмо в Министерство здравоохранения с требованиями, после чего последуют переговоры. Если результат не будет достигнут, правление профсоюза рассмотрит дальнейшие действия.

Как сообщалось, ЛПРЗСУ потребовал принять к сегодняшнему заседанию трехстороннего совета решение о выделении дополнительных средств на сектор здравоохранения, в том числе на повышение зарплат работникам, в противном случае пообещав запустить процедуру коллективного спора об интересах.

Изначально профсоюз требовал повышения зарплаты на 15 % для медицинского персонала и на 140 евро для вспомогательного персонала.

#медицина #бюджет
