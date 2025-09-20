Baltijas balss logotype
Разборки в рижскому дворе: авто-хам требует извинений. Надо извиняться?

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Разборки в рижскому дворе: авто-хам требует извинений. Надо извиняться?

«На днях на дворовой парковке мою машину заблокировал неизвестный мне (на тот момент) человек. Вызывать полицию я не стала (наверное, надо было), просто сфотографировала и написала в общий чат дома, что я думаю о таких авто-хамах.

На фото был отчетливо виден гос.номер, так что нелицеприятные вещи, написанные под воздействием эмоций, получились адресными.

Водителем оказался гость одного из жильцов дома; они сделали скриншот, и теперь требуют от меня в том же чате извиниться перед авто-хамом, или он подаст на меня в суд за оскорбление, сделанное публично. Вопрос: может ли он осуществить свою угрозу, и если да, то действительно ли мои действия могут возыметь какие-то негативные (для меня) последствия, тем более, что этот человек сам спровоцировал их своим проступком?»

Рихард Бунка, председатель Латвийского Объединения юристов:

– Обратиться в суд может любой человек, однако весь вопрос в том, чего в данном случае истец этим добьется. Если все описано так, как было, и у автора вопроса есть доказательство, подтверждающее ее слова, то даже если ее оппонент подаст в суд, требуя принести публичное извинение за то, что она якобы нанесла ему оскорбление в домовом чате, то ответчица вполне может прибегнуть к возможности, предусмотренной в гражданских делах: подать встречный иск.

Выглядеть это может примерно так: водитель, заблокировавший ее машину, требует извинения и, скажем, 100 евро моральной компенсации. А она, в свою очередь, во встречном исковом заявлении может написать, что из-за его действий не могла вовремя выехать по важным делам, ей пришлось из-за этого испытать большой стресс и среди ночи вызывать такси. И на этом основании она может потребовать моральную и материальную компенсацию, — скажем, 1000 евро. Условно говоря, ущерб, нанесенный ответчицей истцу может оказаться гораздо больше, чем истцом ответчице.

Подозреваю, что человек, неаккуратно припарковавший машину, просто пугает. Но если дело действительно дойдет до суда, то автор вопроса может оказаться еще и в выигрыше — как минимум, извиняться придется самому истцу.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
(1)
  • aa
    aa aa
    20-го сентября

    Вася козёл - оскорбленин. Водитель машины AB1234 козёл - не порочит ничьё имя и угроза судом не стоит и скорлупы яйца

    17
    3

