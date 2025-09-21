Один в двух квартирах – 2: у владельцев жилья возникают вопросы о нюансах декларации в Риге

На портале bb.lv в статье "Один в двух квартирах" был ответ от руководителя отдела общественных связей Мадары Пуке на вопрос об одновременной декларации в нескольких местах. У меня аналогичная ситуация, но вопросы после прочтения ответа остались.

Дополнительный адрес указываетcя на определенный срок или он может быть указан как дополнительный постоянно? Как в таком случае рассчитывается плата за вывоз мусора ? По какой ставке рассчитывается налог на недвижимость при такой декларации? Не будет ли к какому-то адресу применена повышенная ставка налога?

Так как у меня две недвижимости, то я постоянно перемещаюсь между адресами. Как правильно действовать в таком случае?»

Мартиньш Вилемсонс, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления:

Без декларирования — плати больше

Согласно Закону о декларировании места жительства (Dzīvesvietas deklarēšanas likums), каждый житель Латвии обязан декларировать своё место жительства.

Декларируемое место жительства – это официальный адрес, который лицо указывает в качестве постоянного места жительства, что обеспечивает возможность коммуникации с данным лицом в правовых отношениях с государственными и муниципальными учреждениями.

Важный момент: Закон о декларировании места жительства допускает также наличие дополнительного адреса, однако там же содержится требование указывать период времени, в течение которого действует дополнительный адрес.

Таким образом, Закон предусматривает указание дополнительного адреса только в период, в течение которого с человеком можно связаться по этому адресу. Понятия «постоянный дополнительный адрес» не существует.

Плата за вывоз мусора рассчитывается в зависимости от количества лиц, задекларированных по конкретному месту жительства.

Однако дополнительный адрес не считается вторым декларированным адресом, — соответственно, дополнительно указанный адрес не учитывается при применении пониженной ставки налога на недвижимую собственность (ННС).

Для получения физическими лицами пониженной ставки налога на недвижимую собственность (0,2%–0,6% от кадастровой стоимости), в этой собственности, по состоянию на 00:00 1 января года таксации, должно быть задекларировано место жительства как минимум одного физического лица.

В свою очередь, если собственность разделена на идеальные доли в общей недвижимости в многоквартирном доме (от двух и более квартир) и не разделена на отдельные квартирные собственности, пониженная ставка будет применяться к части площади дома, из расчета, что в конкретном объекте на 00:00 1 января года таксаци на одного человека, задекларировавшего свое место жительства, приходится 30 м² площади жилья.

Если в жилом объекте нет задекларировавнных лиц, то к объекту применяется ставка ННС в размере 1,5% от кадастровой стоимости.

Следовательно, основанием для применения пониженной ставки ННС может быть только декларирование человеком своего места жительства по конкретному адресу. При этом важно понимать, что для получения права на пониженную ставку вовсе не требуется, чтобы именно собственник декларировал свое своим место жительства по конкретному адресу.

Декларировать место жительства в объекте по конкретному адресу может любое лицо, в том числе несовершеннолетние.