Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы 0 687

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 21 сентября православные верующие отмечают очень важный праздник, установленный в честь рождения Пречистой Девы Марии.

Именно с этого дня ведет свой отсчет годичный круг церковных празднеств.

Родители Богородицы - праведные Иоаким и Анна, жившие в галилейском городе Назарете, долгое время были бездетны. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божью, твердо веря, что Богу все возможно.

В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным из-за его бесплодия, которое считалось в еврейском народе наказанием Божьим за грехи.

Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании ребенка.

Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, но не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божье.

Во время этой молитвы явился к ней Ангел и сказал: "Молитва твоя услышана, Господь пошлет тебе дочь, которую назовешь Марией". Одновременно явился Ангел к Иоакиму и объявил ту же радостную весть.

За терпение, веру и любовь к Богу и друг к другу Господь дал Иоакиму и Анне великую радость - у них родилась дочь. Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, потому что Ей было предназначено стать Матерью Сына Божьего, Спасителя мира. Когда девочке исполнилось три года, родители отдали дочь на воспитание в храм Божий.

В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы в храмах совершается торжественное богослужение, которому предшествует всенощное бдение.

Традиционным обрядовым действом в этот праздник считалось выпекание особенного хлеба, на котором рисовались буквы "Р" и "Б", символизирующие название праздника - Рождество Богородицы. Эти хлебцы раздавали всем родственникам и друзьям, а также ими потчевали больных. Люди верили, что, поедая хлеб и запивая его святой водой, они изгоняют свои болезни.

Читайте нас также:
#религия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
6
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 1 173
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 379
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 341
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 399

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 14
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 18
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 46
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 21
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 46
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 51
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 14
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 18
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 46

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео