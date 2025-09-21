Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 21 сентября православные верующие отмечают очень важный праздник, установленный в честь рождения Пречистой Девы Марии.

Именно с этого дня ведет свой отсчет годичный круг церковных празднеств.

Родители Богородицы - праведные Иоаким и Анна, жившие в галилейском городе Назарете, долгое время были бездетны. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божью, твердо веря, что Богу все возможно.

В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным из-за его бесплодия, которое считалось в еврейском народе наказанием Божьим за грехи.

Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании ребенка.

Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, но не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божье.

Во время этой молитвы явился к ней Ангел и сказал: "Молитва твоя услышана, Господь пошлет тебе дочь, которую назовешь Марией". Одновременно явился Ангел к Иоакиму и объявил ту же радостную весть.

За терпение, веру и любовь к Богу и друг к другу Господь дал Иоакиму и Анне великую радость - у них родилась дочь. Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, потому что Ей было предназначено стать Матерью Сына Божьего, Спасителя мира. Когда девочке исполнилось три года, родители отдали дочь на воспитание в храм Божий.

В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы в храмах совершается торжественное богослужение, которому предшествует всенощное бдение.

Традиционным обрядовым действом в этот праздник считалось выпекание особенного хлеба, на котором рисовались буквы "Р" и "Б", символизирующие название праздника - Рождество Богородицы. Эти хлебцы раздавали всем родственникам и друзьям, а также ими потчевали больных. Люди верили, что, поедая хлеб и запивая его святой водой, они изгоняют свои болезни.