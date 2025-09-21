ВНЖ по-латвийски: этому дала, а этому не дала

Если бы был чемпионат по самому часто меняемому закону Латвии, то пальму первенства наверняка бы получил Закон об иммиграции, который был принят в 2003-м году, вступил в силу с 2004-го и за этот период был столько раз изменен и дополнен, что даже опытные юристы, зачастую, не могут в нем разобраться.

Второй подход к закону

Эксперты МВД еще во время полномочий Сейма прошлого созыва пришли к выводу, что нужен новый закон. И такой закон был написан и отправлен прошлому парламенту. Однако документ поступил аккурат в момент начала предвыборной кампании, к тому же депутатам потребовалось срочно ограничить права граждан РФ и РБ, поэтому пришлось вносить многочисленные поправки в действующий закон. В итоге документ успели принять лишь в первом чтении, то есть за основу.

Новый законопроект, регулирующий вопросы выдачи виз и видов на жительство, по наследству перенял нынешний Сейм. Однако и депутаты парламента этого созыва не торопились его обсуждать. В результате лишь в этот вторник комиссия по обороне и внутренним делам приступила к обсуждению многочисленных поправок, поступивших к этому законопроекту до принятия его Сеймом во втором чтении.

Нюансы заполнения анкет

Часть поправок, правда, повторялись — например, правые депутаты и сами министры поспешили внести «языковые» предложения. А именно: вычеркнуть из законопроекта право подавать заявления и заполнять анкеты на получение визы или ВНЖ на русском языке. Были оставлены только латышский и английский.

Примечательно, что в новом законопроекте сохраняется возможность претендовать на ВНЖ в случае инвестиций в производство, в создание компании с определенным количеством рабочих мест. Однако законопроект вообще больше не предусматривает получение временного вида на жительство в обмен на приобретение недвижимости.

Два объекта в Цесисе или один – в Юрмале

Чтобы спасти ситуацию, свои предложения в законопроект подала Латвийская ассоциация по сделкам с недвижимостью. Ассоциация фактически предлагает вернуться к существующей и сегодня системе выдачи ВНЖ в случае, если общие вложения в недвижимость составляют не менее 250 тысяч евро.

При этом ассоциация предлагает поделить Латвию в этом смысле на отдельные регионы. Например, если гражданин третьей страны хочет для получения ВНЖ приобрести недвижимость в Риге или Юрмале, или в Саулкрасты, то он должен приобрести хотя бы один объект недвижимости стоимостью минимум в 250 тысяч евро. Если же, к примеру, речь идет о приобретении недвижимости в Цесисе, Резекне или Елгаве, то тогда требуется приобрести хотя бы два объекта недвижимости общей стоимостью не менее 250 тысяч евро.

Латвийская ассоциация по сделкам с недвижимостью хочет таким образом сохранить возможность для страны привлекать состоятельных иностранцев.

Отметим, что после февраля 2022-го года гражданам РФ и РБ в любом случае запрещено выдавать первичные ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость.