Завтра в Риге подорожает отопление; потом канализация: почему?

В нынешнем отопительном сезоне с 1 октября плата за теплоэнергию в Риге возрастет почти на 12%. И это еще не все: с декабря в Риге собираются поднять цены также на услуги водоснабжения и канализации.

Хотели поднять еще больше

Тариф на тепловую энергию Rīgas siltums (RS) с 1 октября этого года увеличится на 11,9%, достигнув 83,01 евро за мегаватт-час (MWh), следует из информации, опубликованной Министерством экономики.

Это означает, что расходы рижан на отопление заметно вырастут.

Впрочем, могло быть еще хуже: поначалу представленный Регулятору тариф на тепловую энергию Rīgas siltums, с учетом компоненты "непредвиденных расходов" в размере 2,05 евро за MWh, предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за MWh.

Сейчас конечный тариф на тепловую энергию Rīgas siltums (с непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за MWh) составляет 74,17 евро за MWh.

Министерство экономики поясняет, что уменьшению роста тарифа по сравнению с первоначально запланированным способствовала закупка тепловой энергии вне рынка по цене более низкой, чем утвержденный тариф на производство тепловой энергии.

Также "позитивную роль" сыграла проведенная оптимизация теплового рынка: полный переход на ежедневный рынок, что обеспечит более низкую закупочную цену тепла, произведённого на биотопливных источниках, и позволит максимально использовать "остаточное тепло".

Министр экономики Виктор Валайнис в связи с этим указывает: если все стороны вовлечены в процесс, то найти решение возможно.

Прибыль RS выросла на треть

Тем временем оборот концерна Rīgas siltums в первом полугодии финансового года, который длился с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, составил 189,28 млн евро (это на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее). Однако прибыль концерна за это же время выросла на 31,7% и достигла 33,38 млн евро.

Отметим от себя, уважаемые читатели: этот фактор наверняка влияет на гримасы нынешнего ценообразования в RS. Ведь прибыль акционеры могут использовать по своему усмотрению.

Напомним также: Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. В капитале компании 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA Enerģijas risinājumi. RIX, а Latvenergo принадлежит 0,005% акций.

Подорожает и водоснабжение

25 августа стало известно, что в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) подан проект тарифа на водохозяйственные услуги SIA Rīgas ūdens (RU), который предусматривает, что с 1 декабря 2025 года тариф повысится на 14,1% или на 0,33 евро за кубический метр без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

"Повышение тарифа необходимо для восстановления и обслуживания городских водопроводных и канализационных сетей, значительная часть которых уже превысила планируемый срок эксплуатации. Сейчас в Риге у 35% канализационных и 29% водопроводных труб уже истек срок эксплуатации", – поясняют представители Rīgas ūdens.

Нынешний тариф - 2,34 евро, уже не позволяет покрыть все необходимые расходы на восстановление водопроводных и канализационных сетей, утверждает RU.

Регулятор новую цену еще не утвердил, но очевидно, что подорожание будет.

То есть: до конца этого года могут возрасти затраты рижан как на теплоснабжение, так и на водоснабжение.

Напомним: Rīgas ūdens обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и нескольких пригородных районах — Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижская дума.

В отчете об управлении финансовой отчетностью предприятия указано, что в первом полугодии 2025-го года увеличение доходов "Rīgas ūdens" в основном связано с недавним повышением тарифов на услуги по управлению водными ресурсами - с 1 января 2025 года.

Цены на отопление во многих местах ниже, чем в Риге

К примеру: в Олайне тарифы на тепловую энергию АО "Olaines ūdens un siltums" снизятся на 6,4% - до 76,74 евро за мегаватт-час (МВтч), говорится в сводке установленных компанией тарифов на услуги по поставке тепловой энергии.

Объяснение местных коммунальщиков: изменение тарифов на услугу теплоснабжения связано с изменением цен на топливо.

В Риге, как уже сказано, тариф 83,01 евро за мегаватт-час (MWh).

С 1 августа тарифы на тепловую энергию в Бауском, Иецавском, Саласпилсском и Кулдигском краях снизились. Тариф на тепловую энергию в Бауске составил 69,06 евро за мегаватт-час (МВтч); В Иецаве 73,14 евро за МВтч; тарифы на тепловую энергию SIA "Salaspils siltums" и SIA "Kuldīga siltumtīkli" снизились на 1% - до 65,12 евро за МВтч и 70,61 евро за МВтч соответственно.

в Валмиере тариф на тепловую энергию "Valmieras ūdens" с 1 сентября вырос на 1,3% - до 71,96 евро за мегаватт-час (МВтч) без НДС. Но это все равно ниже, чем в Риге.