Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) на этой неделе начинает ежегодный мониторинг гриппа и острых респираторных инфекций в Латвии, который будет продолжаться до весны следующего года, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Мониторинг проводится для своевременного определения начала эпидемии, отслеживания интенсивности и тенденций распространения заболеваний в различных возрастных группах.

Он охватывает ряд инфекционных заболеваний, включая грипп, Covid-19, другие острые респираторные инфекции, пневмонии и тяжелые острые респираторные инфекции в стационарах. Также лабораторно определяется циркуляция других респираторных вирусов - респираторно-синцитиального вируса, риновирусов, коронавирусов, парагриппа, аденовирусов, метапневмовируса, бокавируса и др.

В этом сезоне в мониторинг включены 45 практик семейных врачей в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Валмиерском, Гулбенском и Екабпилсском краях, в Елгаве и Риге. В этих практиках зарегистрировано более 72 000 пациентов, что составляет 3,9% населения Латвии.

Также мониторинг охватывает больницы по всей Латвии и образовательные учреждения - 30 школ на 20 000 учащихся и 32 дошкольных учреждения на 5000 детей.

ЦПКЗ призывает жителей Латвии прививаться от гриппа, подчеркивая, что оптимальное время для вакцинации - конец октября или начало ноября, чтобы к пику эпидемии сформировалась защита, которая сохранится на протяжении всего сезона.

Данные эпидемиологических наблюдений свидетельствуют, что в Латвии распространение гриппа обычно достигает эпидемического порога во второй половине января, а наибольшая заболеваемость наблюдается в феврале, постепенно снижаясь к апрелю и маю.