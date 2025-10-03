Велодорожка предполагает несколько ответвлений, но из-за этого уменьшится количество полос для автомобилей, что уже сейчас создаёт пробки. Жители Иманты подчёркивают: главная артерия в центр Риги превратится в «бутылочное горлышко», поскольку на Воздушном мосту вместо нескольких полос останется только одна.

Особенно тревожит ситуация с общественным транспортом. Автобусные остановки планируется разместить прямо на проезжей части, а это означает, что каждый раз, когда автобус будет останавливаться, весь поток машин будет вынужден ждать. В утренние часы, когда проезжает десятки автобусов, заторов не избежать. Кроме того, в проекте не предусмотрена отдельный «карман» для автобусов, чтобы они не мешали остальному транспорту, отмечает жительница Иманты Дарья Бугай. Это объясняется тем, что вырубка большого количества деревьев якобы недопустима.

Ещё одна серьёзная проблема — безопасность. Веломаршрут пересечёт Юрмальское шоссе и трамвайные пути, создавая сложный перекрёсток, где одновременно встретятся автомобили, трамваи, автобусы, велосипедисты и пешеходы. В таких местах от участников движения требуется повышенное внимание, чтобы избежать аварий, и это не может считаться безопасным решением.

Жители Иманты также указывают на ошибки в планировании. В городе уже существует историческая велодорожка до Юрмалы, которую можно было бы восстановить и интегрировать, но самоуправление решило строить совершенно новый маршрут за значительные средства. Критики подчёркивают, что ресурсы тратятся впустую, а окружающая среда страдает из-за вырубки деревьев, хотя в имеющемся пространстве можно было бы обеспечить место и для велосипедистов, и для автомобилистов.

Авторам проекта неоднократно указывали на риски и возможные негативные последствия, но официальные ответы были уклончивыми — обещали лишь «оценить ситуацию», если проблемы возникнут после сдачи дороги в эксплуатацию. Местные жители опасаются, что такой подход приведёт к ещё большим трудностям в будущем. Как подчёркивают активисты из Иманты, велодорожка необходима, но её нужно создавать с умом и хозяйственным подходом, не нанося ущерб ни транспортному потоку, ни безопасности жителей.

ТВ3