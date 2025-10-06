Baltijas balss logotype
У Сейма собрались подозрительные лица с дорогими аксессуарами – обозреватель 2 518

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У Сейма собрались подозрительные лица с дорогими аксессуарами – обозреватель
ФОТО: LETA

Против отмены Стамбульской конвенции у Сейма пикетировали лица, связанные с Фондом общественной интеграции (SIF), сообщает бдительный обозреватель Бенс Латковскис из Neatkarīgā.

Эта организация, между прочим, «формально не поддерживает введение двуязычия в государстве, но в направляющих линиях SIF не найти установок о сплочении на базе государственного языка», пишет публицист.

«Пересматривая основные установки SIF, все они пронизаны главной идеей – разнообразием. Основной фокус внимания направлен на эту одну вещь. Все остальное второстепенно. Семьи должны быть разными, люди должны быть разными, с разным цветом кожи, религиозной принадлежностью и сексуальной ориентацией. Менее афишированы, но также поддерживаются и поощряются разнообразие бытовых культурных традиций и вытекающее из этого многообразие языков.

Неофициальным флагом SIF может быть именно тот, кто развевался на уже упомянутом пикете – одна сторона красно-бело-красного с другой стороной - пестрый бренд LGBTQ+. Способствует ли такой «флаг» сплоченности в 2025 году? Особенно, если им смело размахивает руководитель отдела защиты интересов «Центр Марта» Беате Йоните с сумкой Dior стоимостью 3150 евро на плече», – пишет Латковскис.

#лгбт
(2)
  • Е
    Ехидный
    7-го октября

    хорощо Латковскис в ценах разбирается - видимо и сам не в костюме купленом в сэкондхэнде ходит !!!

  • A
    Aleks
    6-го октября

    Сорос жил,Сорос жив и будет жить...в Латвии,пока не очистят все Авгиевы конюшни,а коего вышлют из страны..Чай,им не привыкать.Не в первый раз 😈

