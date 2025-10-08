Baltijas balss logotype
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 0 170

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
ФОТО: LETA

В среду завершаются организованные Национальными вооружёнными силами (НВС) учения по государственной обороне «Namejs 2025», в которых приняли участие около 12 000 латвийских и союзнических солдат и земессаргов, сообщили агентству LETA в НВС.

Учения, начавшиеся 2 сентября, объединили военнослужащих и земессаргов всех подразделений НВС, включая солдат службы государственной обороны, резервистов, а также военнослужащих союзных вооружённых сил.

В рамках учений отрабатывалось взаимодействие с Центром управления кризисами и Операционным центром гражданской обороны, в том числе с Государственной канцелярией, отраслевыми министерствами и их подведомственными учреждениями, государственными службами безопасности, несколькими самоуправлениями и предпринимателями, предоставляя необходимую поддержку в целях государственной обороны и укрепляя всеобъемлющую систему обороны Латвии.

Учения проводились в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север». В них приняли участие союзные солдаты из США, Эстонии и Литвы, штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделения интеграции сил НАТО в Латвии, командования Вооружённых сил Канады в Латвии.

НВС тесно сотрудничали с Объединёнными силами быстрого реагирования (JEF), чтобы обеспечить своевременный мониторинг ситуации, провести меры сдерживания и укрепить общую способность к реагированию в Балтийском регионе. Это сотрудничество подтверждает единство стран-участниц JEF и их готовность к оперативным действиям в случае угрозы, а также способствует взаимной совместимости и совершенствованию оперативных процедур, отметили в НВС.

Цель всеобъемлющей государственной оборонной системы — способствовать формированию системы планирования, координации и партнёрства для выполнения жизненно важных государственных функций между государственными учреждениями, а также частным сектором, неправительственными организациями и населением. Практической задачей этой системы является определение конкретных обязанностей и роли каждого государственного учреждения в обеспечении обороны страны, подчёркивают НВС.

Учения «Namejs» являются заранее запланированными и проходят по всей Латвии с 2014 года.

#нато #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
